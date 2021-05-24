الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ممدوح رزق: مجموعة «كتمثال يحدّق في حائط» تتأمل أحلام الذاكرة

ممدوح رزق
ممدوح رزق

قال الشاعر ممدوح رزق، إن دار عرب للنشر والتوزيع، ستصدر له قريبا المجموعة الشعرية "كتمثال يحدّق في حائط" والتي  تضم 17 قصيدة نشرت في مطبوعات ثقافية مختلفة.  

وأضاف في تصريحاته لـ«الدستور»: « تتأمل نصوص المجموعة أحلام الذاكرة وخيالاتها بعين الموت، كخالق يكمن في براءتها البدائية.. تتحول اللغة إلى اكتشاف للمحو في مقابل الصمت المستقر وراء أطيافها المخادعة».

وتابع : «ثمة لعب  بتحولات العمى الناجمة عن هذا التقويض اللغوي لحواس الماضي، مقتفيا أثر التجرد من الوعود والغايات، كأنما يشكل عمرا كابوسيا للجمود الذاتي، يتتبع من خلاله أثر البلادة الغيبية بوصفها حصارا أزليا صلبا من الشرور الغامضة».

ويختم رزق  كل لحظة في المجموعة هي مصير من هلاك ماكر ومختلف حيث لا تتعاقب اللحظات وإنما تتزامن بين الجسد المحدق في غيابه، والعالم كأنقاض لم تتكون لذلك الجسد، تعكس ظلاله العدمية المنطوية على نفسها.

 

من نصوص المجموعة الجديدة:

"شرفات الذاكرة"

أثناء المطر الليلي

شرفات بعيدة تُضاء

ليس بفعل أحد

النور الأصفر القديم

ينبعث من تلقاء نفسه

لعيني العجوز فقط

الذي يقف في الجهة الأخرى

داخل شرفته التي لا تُضاء على الإطلاق.

نور أصفر قديم

يعذّب عيني العجوز

الذي يتذكر الآن

أنه لم يستمتع بشيء خارج طفولته

لم يستمتع بشيء أبدًا

ولو مجرد الجلوس داخل شرفة

يضيئها ذلك النور الأصفر القديم.

الشرفات البعيدة

لم ترغب في هذا الليل

سوى أن تخبر العجوز

أنها مثل عينيه

تحدّق هناك بحكم العادة

لكنها لا تستطيع رؤية المطر.

يذكر ان  ممدوح  رزق كاتب وناقد مصري. ،حصل على المركز الأول لجائزة ملتقى مدد في الشعر 2007، وترجمت قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية، كما أصدر مجموعة شعرية بعنوان "بعد صراع طويل مع المرض" 2015.صدرت له العديد من المجموعات القصصية والشعرية والروايات والمسرحيات والكتب النقدية كما كتب سيناريوهات لعدة أفلام قصيرة. حصل على جوائز عديدة في القصة القصيرة والشعر والنقد الأدبي. صدر له: كتب: ـ مطاردة الغياب / قراءات نقدية ـ دار ميتا للنشر والتوزيع 2021 ـ مقتل نجمك المفضّل / نوڨيلا ـ دار عرب للنشر والتوزيع 2021 ـ ولقلبي سواده الفاتن / قصص قصيرة ـ مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع بالعراق 2021 ـ نقد استجابة القارئ العربي / مقدمة في جينالوجيا التأويل ـ دار ميتا للنشر والتوزيع 2019 ـ المطر في كارمينا بورانا / قصص قصيرة ـ دار ميتا للنشر والتوزيع 2019 ـ تشارلز بوكوفسكي .. ما وراء اللعنة.

ممدوح رزق كتمثال يحدق في حائط دار عرب شرفات الذاكرة تحولات العمي

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