نائب محافظ القاهرة يجري جولات ميدانية بصحبة دفعة من برنامج التأهيل الرئاسي

التقى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، وفدا من ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد منسى للتدريب الميداني وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة، وأجرى برفقة المتدربين بجولة ميدانية بحي الزيتون بحضور رئيس الحي، وتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الزيتون وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة

- متابعة الإجراءات الاحترازية



كما تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، كنيسة الزهور بشارع طومان باى بحي الزيتون لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأجرى جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع عبد القادر الجيلاني ومحور شارع الحرية بحي الزيتون.

- محافظ القاهرة يلتقي دفعة أحمد منسي ببرنامج تأهيل التنفيذيين

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد التقى أمس، وفدًا من ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى لرفع مستواهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة فى الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولى زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

- اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم

وأكد محافظ القاهرة أن البرنامج التدريبى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيرا إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تهدف إلى التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات، مشيرًا إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهرين من 22 مايو 2021 وحتى 15 يوليو 2021 وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.



واستعرض "عبد العال" خلال اللقاء أهم الملفات الجارى العمل بها داخل المحافظة وخاصة ملف القضاء على العشوائيات ومنظومة النظافة الجديدة، والمحاور المرورية الجديدة وتمكين الشباب وتطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون ومتحف الحضارات ومنطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة والنقل العام والمرور وجهود استرداد أراضى الدولة

وأوضح محافظ القاهرة أن العاصمة حظيت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية بها فى الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية والتى حرصت على إعادة الوجه الحضاري للقاهرة بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

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