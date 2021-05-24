الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن الفطر الأصفر.. أحدث أنواع الفطريات

الفطر الأصفر
الفطر الأصفر

شهدت الهند مؤخرًا هجوم كبير من عدد من الفطريات الضارة والتى أودت بحياة الكثيرين، حيث ظهرت مؤخرًا حالات الفطريات البيضاء والسوداء وكلاهما ناتج عن انتشار العفن البيئي والظروف غير الصحية.

وأعلنت السلطات الصحية فى الهند عن ظهور عدوى أخرى تسمى بـ"الفطر الأصفر" والذى وصفته الكثير من التقارير الطبية أنه أشد وأشرس أنواع الفطريات، وفقًا لما ذكره موقع "republicworld".

وأكدت وزارة الصحة الهندية حتى الآن اكتشاف حالة واحدة من الفطر الأصفر في غازي أباد بولاية أوتار براديش ولم تبلغ أي ولاية أخرى عن إصابة أخرين.

وحذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء، لذا نقدم كل ما تريد معرفته عن الفطر الأسفر الجديد.

الأعراض الأكثر شيوعا للفطر الأصفر:

أكد الأطباء، إن الخمول وفقدان الوزن، بالإضافة إلى انعدام الشهية من الأعراض الشائعة للفطر الأصفر المنتشر فى الهند.

ويمكن أن تكون الأعراض الأكثر شدة للفطر الأصفر هي قيح العيون، حيث أكد الأطباء إن الفطريات تعيق التئام الجروح ، وتطيل فترة المرض ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى فشل الأعضاء، وسوء التغذية.

 

الأسباب الشائعة للإصابة بالفطر الاصفر:

يمكن أن تتراوح أسباب الإصابة بالفطر الأصفر، بسبب الرطوبة العالية، فضلًا عن عفن الطعام، والذى يعتبر من الأسباب الرئيسية لإنتشار هذا النوع من الفطريات.

أكد الأطباء، أن السبب الرئيسي هو سوء النظافة، التخلص من الطعام القديم، وإنتشار القمامة بشكل كبير، بالإضافة الى إرتفاع نسبة الرطوبة التى تساعد فى انتشار مثل هذا النوع من الفطريات القاتلة.

 

علاج الفطر الأصفر:

إذا تم اكتشافه في الوقت المناسب، يمكن علاج الفطر الأصفر من خلال حقن "أمفوتيريسين ب" ، وهو دواء مضاد للفطريات، يستخدم في علاج الفطريات بكافة أنواعها.

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