الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح بوستر جديد للجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» استعدادًا لعرضه

ليه لا
ليه لا

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل “ليه لأ” بوستر دعائي جديد للعمل المقرر عرضه على منصة شاهد VIP الشهر المقبل. 

وجمع البوستر الجديد كل أبطال المسلسل وتصدرت منة شلبي بطلة الجزء الجديد بوستر العمل الذي يجمعها للمرة الأولى بالفنان أحمد حاتم. 

 

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" منذ أيام  البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل والمقرر انطلاق عرضه على منصة شاهد VIP. 

وبدأ نجوم العمل في الترويج للعمل من خلال حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي. 

 

مسلسل ليه لا من بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، ومراد مكرم، ومها أبو عوف، ودنيا ماهر، وتامر نبيل، وسارة عبد الرحمن، وإشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

 

وتدور أحداثه في 15 حلقة، إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى، وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟! حول أمينة التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك.

وتواصل الفنانة منة شلبي تصوير مشاهدها الأخيرة ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بعد عرض الجزء الأول قبل شهر رمضان الماضي، وأوشكت بطلة العمل على الانتهاء من مشاهده، حيث تتبقى لها أيام قليلة لترفع المخرجة مريم أبوعوف شعار (فركش).

وقررت الجهة المنتجة عرض أولى حلقات الجزء الثاني مطلع يونيو المقبل عبر منصة شاهد، وطرحت الشركة عددا من البوسترات الدعائية  للجزء الثاني من "ليه لأ"، وظهرت الفنانة منفردة على الأفيشات الخاصة بالمسلسل والتي يشاركها البطولة أحمد حاتم، مراد مكرم، ومها أبوعوف.

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