الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تنفي تسلل الفطر الأسود إلى الخبز: مجرد شائعة

الخبز
الخبز

نفي مصدر مسؤول بوزارة التموين حقيقة ما يثار حول وجود الفطر الأسود داخل الخبز التمويني، مؤكدًا أنها شائعة لا يصدقها عقل، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بجديه في الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتستهلك الدولة نحو 9.7 مليون طن من القمح لرغيف الخبز المدعم سنويًا يتم توفير 3.7 إلى 4 ملايين طن داخل مصر فيما يتم استيراد 6 ملايين طن قمح سنويًا من الخارج لتوفير رغيف الخبز.

على صعيد متصل، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن المخابز تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يومياً لـ70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.

ويتمير رغيف الخبز المدعم بالإنتاجية العالية ونسب البروتين المرتفعة، إضافة إلى نسبة الجلوتين أى العرق فى العجين لضمان تماسك الرغيف وجودت العالية حيث تصل نسبة الاستخراج له إلى 28% بما يؤكد أن قيمته الغذائية والصحية عالية ويوجد نسبة ردة وجنين القمح فالدقيق الأسمر يحتوى على فيتامينات وألياف غذائية تساعد فى تخلص الجسم من الدهون والكوليسترول والوصول إلى الهضم الصحى المناسب.

إنتاج الخبز اختراق منظومة الخبز وزير التموين قرارات وزير التموين المخابز البلدية

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