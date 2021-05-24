الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 دهستهم سيارة مسرعة بمنطقة شيراتون

حادث
حادث

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف احمد حنفي رياض، التحقيق في دهس سيارة 3 أشخاص، بمنطقة الشيراتون القاهرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا للاستماع لأقوالهم. 

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم الشرطة بقيام سيارة مسرعة بدهس 3 اشخاص، والهروب من مسرح الواقعة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وكشف الشهود ان السيارة زرقاء اللون وكانت تسير بسرعة جنونية، و تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة القتل الخطأ 

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

نيابة شرق القاهرة دهس سيارة 3 اشخاص دهس الشيراتون القاهرة اجراء التحريات

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