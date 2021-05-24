الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«شكرى» يؤكد للرئيس الفلسطينى حرص مصر على استكمال مساعيها لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح  شكري اليوم الإثنين، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مواصلة القاهرة مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما ناقش سبل إعادة إحياء مسار السلام وتقديم الدعم والمساندة اللازميّن للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك  بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

وتوجه شكري لمدينة رام الله اليوم الاثنين، حيث صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة شكري تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي سعيًا لإحياء عملية السلام التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية.

كما تستهدف الزيارة مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطيني والجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية؛ وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين.

 

لقاءات سامح شكري في الأردن

يأتي هذا فيما بحث شكري في الأردن القضية الفلسطينية وذلك خلال لقاءات متعددة مع ملك الأردن ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن شكري نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، كما جدَّد التهنئة بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، مع التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية في شتَّى مجالاتها، ومُعربًا عن اعتزاز القاهرة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والتطلع إلى الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين. 

وقد تناول اللقاء مُستجدات القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الأخيرة، حيث أعرب شكري عن تقدير مصر الكامل لدور الأردن في حماية المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية، مؤكدًا استمرار مصر في التنسيق والتشاور مع الأشقاء في الأردن حيال القضية الفلسطينية. 

فيما شارك سامح شكري في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أكد فيه موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري القضية الفلسطنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعمار قطاع غزة

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