«جونسون» تسعى لبيع لقاحها المضاد لـ«كورونا» لليابان

قدمت شركة الأدوية العملاقة الأمريكية جونسون أند جونسون، اليوم الإثنين، طلبا للحصول على موافقة وزارة الصحة اليابانية على لقاح فيروس كورونا المستجد الذي تنتجه الشركة.

وذكرت الشركة -حسبما نقلت وكالة الانباء اليابانية "كيودو"- أنه يمكن تسليم اللقاح إلى اليابان في أوائل عام 2022، إذا تمت الموافقة عليه.

توقف لقاح "جونسون آند جونسون"

وكانت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، أوصتا الأسبوع الماضي بإيقاف توزيع لقاح "جونسون آند جونسون".

وجاءت الخطوة بعد إصابة 6 أشخاص، جميعهم نساء وتتراوح أعمارهن بين سن 18 و48 عاما، بتجلطات دموية بعد أخذ اللقاح الذي يتم تعاطيه على جرعة واحدة، على عكس معظم اللقاحات الأخرى.

مخاطر اللقاح

لكن بعض الخبراء يقولون إن التقنية يمكن أن تحفز، في حالات نادرة جدا، استجابة مناعية ضد مكونات معينة في الدم، ما يسبب التخثر.

وقد توقف إطلاق لقاح "جونسون آند جونسون" مؤقتا، الثلاثاء، بعد إصابة ست نساء بمزيج من تجلطات الدم الحادة في الدماغ، تسمى "تجلط الجيوب الوريدية الدماغية"، مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية.

ولكن حالات التجلط تبدو نادرة للغاية، فمن بين أكثر من 7 ملايين شخص جرى تطعيمهم في الولايات المتحدة بلقاح "جيه آند جيه"، أصيب ستة فقط بتجلطات، جميعهم نساء.

وتجتمع لجنة استشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعد ظهر الأربعاء، لمناقشة الحالات والتغييرات المحتملة على الاستخدام الموصى به للقاح.

يعتقد الخبراء أن من الممكن في حالات نادرة أن يؤدي الفيروس المضعف نفسه إلى التجلط، بسبب تفاعل يشمل الصفائح الدموية، وهو ما ذهب إليه أيضا تحليل نشرته مجلة "نيو إنغلاند" الطبية.