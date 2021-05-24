بـ 5 ملايين جنيه.. توريد أحدث جهاز أشعة مقطعية لمستشفى سفاجا المركزي

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، خلال زيارته التفقدية لمستشفى سفاجا المركزي، ويرافقة الدكتور عمرو عادل مديرإدارة المستشفيات، ومشرف الأشعة بالمحافظة أحمد علي، ودكتورة حنان حسن مدير مستشفى سفاجا، عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية ماركة كانون (توشيبا) الياباني 16 مقطعا لعمل جميع الفحوصات المتقدمة بمستشفى سفاجا المركزي، بقيمة 5 ملايين جنية مصريًا.



وأوضح وكيل وزارة الصحة في بيان له، أنه تم توريد 15 كرسي كلى اتوماتيك لمرضى الغسيل الكلوي بقيمة 300 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنذلك يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة فى تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر وحرص واهتمام وزارة الصحة علي دعم المستشفيات وتوفير كافة الأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل فيظل الأحداث التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

إضافة مركزين جديدين لتلقي لقاح كورونا بالبحر الأحمر



وأعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أمس الثلاثاء، إنه تم اختيار 2 مركز جديد للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالأماكن الآتية، وهي وحدة المستعمرة (مستشفى القصير القديم ) بمدينة القصير، ووحدة الأمل بمدينة رأس غارب، مؤكدًا أنهبذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم لقاح فيروس كورونا بالبحر الأحمر 3 مراكز بخلاف مركز تطعيم العاملين بالقطاع السياحى.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا، وشدد على جميع الطواقم الطبية بالحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقه الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولىوالثانية وأماكن حفظ الطعوم.



موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا

وأوضح مرعي، أن المراكز الجديدة تمكن المواطنين من الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر ودعى مواطني المحافظة للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg

توريد جهاز اشعة مقطعية لمستشفى سفاجا

توريد جهاز اشعة مقطعية لمستشفى سفاجا

توريد جهاز اشعة مقطعية لمستشفى سفاجا

توريد جهاز اشعة مقطعية لمستشفى سفاجا

توريد جهاز اشعة مقطعية لمستشفى سفاجا