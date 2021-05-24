بعد توجيهات رئاسية.. تفاصيل جهود «العدل» لتطوير مجمع الجلاء

تتابع وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء، وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتتابع الوزارة، بصفة دورية آخر أعمال التشييد البنائي، ورفع كفاءة المجمع للحفاظ على التراث الذي يتمتع به وتطويره بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات العصر من التطور التكنولوجي وغيرها من الوسائل، حيث من المقرر رفع الكفاءة والتطوير من خلال إدخاله ضمن منظومة المحاكم المميكنة لمواكبة التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة.

- بداية وانطلاق عملية الترميم

بداية عملية الترميم، جاءت في 23 أغسطس 2020، عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.

وعملت الوزارة بعد صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بترميم وتجديد مجمع محاكم الجلاء وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه، على معاينة المبنى بالكامل بمعرفة صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتجهيز الرسومات المطلوبة، كما تم عمل الاختبارات الهندسية للمبنى وخاصة الأجزاء التي طالها الحريق.

- أهميته للقضاة والمتقاضين

وأكد وزير العدل، أن مجمع الجلاء مهم جدا للقضاة و المتقاضين نظرا لوقوعه في وسط البلد وعلى مقربة من الأحياء والمواطنين، لافتا إلى أنه عانى من الإهمال وجرى إغلاقه منذ 2011.

وأشار إلى أن مجمع الجلاء عبارة عن محكمة متكاملة بها مكتب شهر عقاري وعدة محاكم تخص وسط المدينة، لافتا إلى أنه سيتم تطويرها وتحديثها بالكامل، كما سيتم تأمينها بشكل أفضل عما قبل.

وفي سياق متصل طلبت الوزارة من رؤساء المحاكم، متابعة عمليات تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وموفاة الوزارة بما يحتاجونه، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول.

