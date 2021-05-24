الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

بـ«سعر زهيد».. شركات أمريكية تعمل على تصنيع طائرة ركاب تتجاوز سرعة الصوت

طارئرة تفوق سرعة
طارئرة تفوق سرعة الصوت

تسعى مجموعة جديدة من الشركات الأمريكية الناشئة التي تعمل على مشاريع طائرات تفوق سرعة الصوت، على تصنيع طائرة ركاب تستغرق في رحلتها من نيويورك إلى لندن 3 ساعات و15 دقيقة فقط، بينما ستقتطع من لوس أنجلوس إلى سيدني في 8 ساعات ونصف.
وقال مؤسس شركة "بوم" ورئيسها التنفيذي، بليك شول، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الجدول الزمني الحالي هو إطلاق نموذج أولي للطائرة XB1 بحلول نهاية العام الجاري، ووضع حجر الأساس لمصنع أمريكي جديد في عام 2022، ثم البدء في بناء أول طائرة في عام 2023.
وأضاف أنه تم تصميم الطائرة لتسع ما بين 65 و 88 راكبا، وتبلغ سرعتها أكثر من ضعف سرعة الطائرات التجارية التي هي دون سرعة الصوت اليوم، مشيرا إلى أن شركته تبدأ من حيث انتهت تجربة شركة "كونكورد"، لكنها تصلح أهم الأشياء وهي الاستدامة الاقتصادية والبيئية .. مضيفا أن الهدف جعل الرحلة التي مدتها 4 ساعات تتكلف 100 دولار.
ويبدو أن إحياء حلم طائرات الركاب الأسرع من الصوت الذي مات مع تقاعد طائرة الكونكورد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لا يزال ممكنا حيث كانت طائرة الكونكورد البريطانية الفرنسية تبلغ سرعتها القصوى ألفين و200 كيلومتر في الساعة، وكانت إحدى طائرتين تجاريتين فقط تفوق سرعتها سرعة الصوت، وحلقتا من عام 1969 إلى عام 2003 وكانت باهظة الثمن وتسبب في كارثة بيئية.

بوم تيكنولوجي هي شركة ناشئة تهدف إلى إنشاء طائرة نقل مدنية أسرع من الصوت لنقل 45 راكبا بسرعة 2.2 ماخ (1,451 ميل/س, 1,261 عقدة, 2,335 كم/س)، ما يمكنها من الناحية النظرية أن تطير من مدينة نيويورك إلى لندن في 3 ساعات و24 دقيقة ورحلة ذهابا وإيابا بتكلفة مقترحة بنحو 5000 دولار.

واشنطن الولايات المتحدة طائرة سرعة الصوت

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