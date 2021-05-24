وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط.. ويلتقي السيسي وعباس ونتنياهو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يزور القدس ورام الله والقاهرة وعمّان في الفترة من 24 إلى 27 مايو، وتابعت الخارجية أن بلينكن سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك عبد الله ملك الأردن وزعماء آخرين في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، إن واشنطن سوف تعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس وليس حماس ، وأكد بايدن على أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن سيعمل في الشرق الأوسط على منع تجدد الصراع.

وأضاف بايدن أن بلينكن سيعمل على إعادة بناء علاقات أميركا بالقادة الفلسطينيين، وسنعمل على إشراك حلفائنا في المنطقة في جهود إعادة إعمار غزة .

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء أفادت بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الأربعاء والخميس القادمين تل أبيب والضفة الغربية في إطار الجهود الرامية لتعزيز الهدنة في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية الخميس الماضي، أن بلينكن خلال زيارته القادمة سيناقش "جهود الإعمار والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين" حسب تعبيرها.

مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطيني

كان قد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم إلى مدينة رام الله، بعد أن أنهى مباحثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وتأتي زيارة شكري لرام الله تأكيدًا للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة شكري تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي سعيًا لإحياء عملية السلام التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية.

كما تستهدف الزيارة مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطيني والجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين.