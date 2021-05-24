الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط.. ويلتقي السيسي وعباس ونتنياهو

وزير الخارجية أنتوني
وزير الخارجية أنتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سوف يزور القدس ورام الله والقاهرة وعمّان في الفترة من 24 إلى 27 مايو، وتابعت الخارجية أن بلينكن سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك عبد الله ملك الأردن وزعماء آخرين في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، إن واشنطن سوف تعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس وليس حماس ، وأكد بايدن على أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن سيعمل في الشرق الأوسط على منع تجدد الصراع.

وأضاف بايدن أن بلينكن سيعمل على إعادة بناء علاقات أميركا بالقادة الفلسطينيين، وسنعمل على إشراك حلفائنا في المنطقة في جهود إعادة إعمار غزة .

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء أفادت بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الأربعاء والخميس القادمين تل أبيب والضفة الغربية في إطار الجهود الرامية لتعزيز الهدنة في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية الخميس الماضي، أن بلينكن خلال زيارته القادمة سيناقش "جهود الإعمار والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين" حسب تعبيرها.

مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطيني

كان قد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم  إلى مدينة رام الله، بعد أن أنهى مباحثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وتأتي زيارة شكري لرام الله تأكيدًا للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.  

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة شكري تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي سعيًا لإحياء عملية السلام التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية.

كما تستهدف الزيارة مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطيني والجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين. 

الرئبس عبد الفتاح السيسي ​وزير الخارجية​ الأمريكي انطوني بليكين الأردن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

طوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

«طلبت الطلاق فقيدني ومارس الجنس معي».. اعترافات سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية