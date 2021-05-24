انتشرت خلال الفترة الماضية عدة أخبار عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وحقيقة علمها بوفاة الفنان سمير غانم، وشهدت الأخبار مجموعة من التفاصيل المتضاربة، ونرصد خلال هذا لتقرير تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وحقيقة علمها بوفاة الفنان سمير غانم.

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

قالت مصادر مقربة من أسرة الفنان سمير غانم، إن الفنانة دلال عبد العزيز بالفعل أصبحت مسحتها سلبية خلال اليومين الماضيين، وأصبحت خالية من كورونا؛ إلا أن حالتها الصحية حرجة بالفعل ولا صحة للتعافي خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن توابع كورونا هي الأصعب وليس الفيروس وتواجده في جسمها فقط، وأن صحتها العامة تأثرت بشكل كبير وتسبب الفيروس في حدوث مشكلات في الرئة بنسبة كيبرة، حيث يحاول الطاقم الطبي المعالج لها تقديم كل السبل للعودة لمحبيها وجمهورها خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر، إلى أن الأيام الماضية والتي شهدت وفاة الفنان سمير غانم لم يخف عنها المتواجدون الخبر بل كانت حالتها الصحية هي السبب الأول في الإخفاء؛ فكانت الحالة المتراجعة هي السبب لدرجة عدم يقظتها التامة بكل الأمور المحيطة بها خلال هذا التوقيت، نتيجة توابع كورونا ووضعها على الأجهزة بشكل مستمر.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، قال إن الفنانة دلال عبد العزيز لم تتحسن حتى الآن، وما زالت حالتها حرجة، داعيا لها بالشفاء، ولزوجها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة، وذلك في تصريحات له عبر برنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدي على قناة أون.

وكشف الإعلامي رامي رضوان سبب عدم رد أسرة النجم الراحل سمير غانم على الاتصالات لتقديم واجب العزاء، نظرًا لتواجدهم المستمر بجانب الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى، حيث شارك منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف خلاله آخر التطورات الصحية لحماته الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدًا سلبية مسحة كورونا الأخيرة: "الأهل والأصدقاء، لكل مَن يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد، لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية أ.دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي أ. سمير غانم”.