سامح شكري يصل إلى رام الله.. ويلتقي الرئيس الفلسطيني بعد قليل

أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية سامح شكر، وصل إلى مدينة رام الله، للقاء مُرتقب بعد قليل مع الرئيس محمود عباس.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، غادر اليوم، العاصمة الأردنية عمّان، بعد التأكيد على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود.

وفي وقت سابق، أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن القضية الفلسطينية من أولويات القيادة والحكومة والشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مطلعا بشكل وثيق حول كل هذه التطورات وتهمه على المستوى الشخصي، ودائما مصر تقف بجوار اشقائها الفلسطينيين وقدمت تضحيات كبيرة وستظل تقف بجانبهم.

وأضاف إن القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذه القضية أهمية وأولوية كبيرة وكان مطلعا على كل التفاصيل الخاصة بالجهود المبذولة والاتصالات التى تمت حتى تم تحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه منذ اندلاع التوتر، الذى حدث في القدس وما تبع ذلك من تصعيد للعمليات العسكرية كان دائما الحرص المصري هو مرتبط بمصلحة الشعب الفلسطيني وإعفاءه من أي أضرار تلحق به سواء تتعلق بقضية القدس والحفاظ على هويتها العربية ومنع أي اعتداءات على المقدسات "المسجد الأقصى" وأي مقدسات إسلامية أو مسيحية في مدينة القدس والحفاظ على الوضع القائم والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة والتحذير من تداعيات التصعيد واتخاذ إجراءات تؤجج الوضع، والتي أدت بالفعل إلى المزيد من التصعيد والذي كان من الممكن اتساع رقعته.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني الشقيق وإخواتنا في غزة تعرضوا لأعمال عسكرية لها تأثير بالغ على غزة وقطاعها وشعبها وكانت مصر تعمل منذ اللحظات الأولى على احتواء ذلك الأمر وإعفاء الشعب الفلسطيني في غزة من ويلات الأعمال العسكرية والوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية في المخابرات العامة كانت في مقدمة السعي والتواصل مع الطرفين في حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى بقية مؤسسات الدولة على المستوى السياسي والصحي قامت برصد كل الأحداث، وتم احتواء الأمر ولم تتسع رقعة المواجهة والآن نستطيع أن نركز على الوفاء باحتياجات أخواتنا في غزة في المقام الأول.