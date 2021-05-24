الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 5 منشآت مخالفة وتحرير 141 محضر عدم ارتداء كمامة بالبحيرة

حملة مكبرة
حملة مكبرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء . 

وفى ذات السياق قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بحملة مكبرة  نفذتها الوحدات المحلية أمس أسفرت عن  تحرير 141 محضر عدم ارتداء كمامات وغلق 5 منشأة مخالفة.

وتم  تحرير 8 محاضر عدم ارتداء كمامة وضبط ومصادرة 9 شيش وغلق ملعب خماسي يستخدم كمقهى بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وتحرير 23 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدائرة مركز شرطة الرحمانية، و تحرير عدد 31 محضر عدم ارتداء الكمامه بدائرة مركز شرطة  المحمودية،و تحرير عدد 5 محاضر عدم ارتداء الكمامه بدائرة مركز شرطة بدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 33 مخالفة عدم ارتداء كمامة ورفع عدد 5 حالة إشغال بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون ، ورفع 7 حالات إشغال وغلق مقهى ومصادرة 3 شيش وتحرير 23 غرامة عدم ارتداء كمامه بدائرة مركز شرطة رشيد، وتحرير 18 غرامة عدم ارتداء كمامة و3 محاضر كسر حظر بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة من رفع 466 حاله إشغال طريق بنطاق مركزي دمنهور وإيتاي البارود.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن رفع:-  454 حالة اشغال طريق  مخالفة بنطاق شوارع ( الكوبرى العلوى - الشاذلى - الاتوبيس - ابو الريش - الصاغه - سيدى عمر - عرابى - افلاقه - الجيش - الساعه) بدمنهور، و12 حالة إشغال مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينه ايتاي البارود.

مجلس الوزراء محافظ البحيرة كوم حمادة المحافظة اللواء هشام آمنة

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