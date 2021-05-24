الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن رؤية «مصر 2030»

«العناني» و«فؤاد» يتفقان على دعم الترويج لـ«ايكو ايجيبت» للسياحة البيئية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالجيزة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وعقد الوزيران، اجتماعا موسعاً لمناقشة سبل دعم السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم الأنشطة السياحية للترويج للمنتج السياحي البيئي المصري بالأسواق المحلية والعالمية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية الحفاظ على التوازن البيئى، وتنظيم الأنشطة البرية والبحرية والصيد، واختيار المواقع المناسبة لممارسة الأنشطة السياحية لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع السياحى وذلك بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى مع تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية .

كما أعربت فؤاد عن تقديرها لجهود وزارة السياحة والاثار التى تهدف إلى التوافق مع البيئة وحث القطاع السياحى على حماية البيئة.

ومن جانبه، أثنى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار على جهود الوزارة فى مجال السياحة البيئية وخاصة حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية بشكل مختلف.

وأكد ضرورة الترويج لمنتج السياحة البيئية بشكل أوسع كمنتج سياحى فريد ضمن خطة الترويج للسياحة بمصر محلياً وعالمياً من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة  بالمعارض السياحية و بورصات السفر و السياحة الدولية التي تشارك فيها وزارة السياحة و الآثار.

وخلال الاجتماع تم استعراض عددًا من الموضوعات المشتركة منها جهود وزارتي السياحة و الآثار والبيئة خلال حملة “ايكو ايجيبت” للترويج للسياحة البيئية ورفع وعى العاملين بالقطاع السياحى بأهمية حماية البيئة، بالإضافة إلى تناول موضوع علامة الجرين ستار وماتم بها من تحديثات وكذلك علامة “الجرين فينزو” وسبل الترويج لها على مستوى القطاع السياحى لتوسيع دائرة المشاركين بها بالقطاع السياحى وتفعيل رخص الفنادق الصديق للبيئة مع دعم سبل تعزيز المرشدين فى السياحة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية .

كما تم التطرق الى جهود وزارة البيئة لرصد القروش حيث اتفقا الوزيرين على عقد اجتماع بمشاركة كافة الجهات المعنية لمناقشة الممارسات الخاطئة مع القروش ووضع خطة عمل توضح الأدوار والمسئوليات فى تلك القضية الهامة من كافة الجهات.

كما ناقش الوزيران تطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية لتوفير المناخ المستدام للعمل السياحى البيئى وبما يتوافق مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك الاجتماع في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة وفي تطبيق استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي وتطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية، واستدامة النشاط السياحي والأثري عن طريق وضع ضوابط تنظيم الاستخدام الأمثل للمواقع ذات الطابع البيئي والحفاظ على المواقع والمحميات الطبيعية.

كما تهدف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة إلى العمل على توفير نظام بيئي متكامل ومستدام و تعزيز الريادة المصرية والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وتحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية.

خالد العناني وزير السياحة و الآثار السياحة البيئية الأنشطة السياحية وزيرة البيئة

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