محافظ قنا: تحصين 85% من الماشية ضد الجلد العقدي

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري قامت بتحصين 85 % من إجمالي عدد رؤوس الأبقار الموجودة بمختلف مدن وقرى ونجوع المحافظة ضد مرض الجلد العقدي، وذلك في إطار أعمال الحملة القومية للقضاء على مرض الجلد العقدي والتي انطلقت في مطلع أبريل الماضي واستمرت حتى 20 مايو الجاري بهدف تعظيم الاستفادة والارتقاء بمستوي الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ قنا أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتسعي إلي تنميتها بكافة الطرق العلمية والتكنولوجية الحديثة لكونها عنصرًا أساسيًا من الأمن الغذائي المصري من خلال الحملات التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية من أجل السيطرة على الأمراض المستوطنة والحد من انتشار الأوبئة.

وأوضح "الداودي" أنه تم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنه.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قال إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، نجح خلال شهر ابريل الماضي، فى تمويل ٥٢٥ مشروع للشباب بقيمة ٨ ملايين و ٢٣ الف جنيه، ساهمت فى توفير ٧١٨ فرصة عمل لأبناء المحافظة من الجنسين، ليصل بذلك إجمالى المشروعات التي جرى تمويلها منذ بداية العام الجاري إلى ٢٠٨٨ مشروع بقيمة ٣٢ مليون و٦٤١ الف جنية وفرت ٢٨٥٩ فرصة عمل .

وأكد الداودي أن المحافظة تعمل على تشجيع المناخ الاستثماري، لضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، مؤكدا على حرص الدولة على دعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة وهو ما يسهم في تحقيق التنمية التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال عام ٢٠٢٠ في توفير ١٠ آلاف و ٢٠٢ فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال تمويل عدد ٧ الآف و ٤٣٩ مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل مالى بلغ ٣٠٠ مليون جنيه.