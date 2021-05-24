الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«فتشني فتش».. أشهر إفيهات إسماعيل ياسين في ذكرى وفاته

اسماعيل ياسين
اسماعيل ياسين

يحل علينا اليوم ذكرى وفاه الفنان القدير إسماعيل ياسين، والذي يعد رمزا من رموز الكوميديا في العالم العربي، وتميز اسماعيل ياسين بخفة دمه وروحه المرحة، وقدم الراحل إسماعيل ياسين على  مدار مسيرته الفنية الحافلة في السينما والمسرح، عددًا لا حصر لها من الإفيهات الكوميدية التي علقت في أذهان الجماهير في مختلف العصور والأزمنة، ونرصد في السطور التالية أبرز إفيهات الراحل عبقري الضحكة اسماعيل ياسين.

 

ـ فيلم ابن حميدو

يعد هذا الفيلم واحدًا من أشهر فيلم جمع فيها  إفيهات النجم الكوميدي الراحل، والذي قدمه خلال فيلم "ابن حميدو" الذي أُنتج في عام 1957، وهو يعتبر أحد أشهر الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية.

فتشني فتش

تطلع ايه دي يا باز أفندي.. تكونشي شوكولاتة

الله يا بني مانا شايف

اكرم وانعم دا اسمك ولادك .


ـ فيلم اسماعيل ياسين في الأسطول 

ومن أبرز الإفيهات التي مازالت عالقة في أذهان الجماهير من فيلم "إسماعيل ياسين في الإسطول" إفيهات والذي عُرض عام 1957 وشارك في بطولته أحمد رمزي وزهرة العلا وعبد المنعم إبراهيم، ومن أبرز إفيهات هذا الفيلم:

لا عمر الوحش بيحلو ولا الزفر بينضف.
يعنى إيه برطوس.
برروروم.. شغلتك على المدفع برروروم.
مخالي شل.. يا جماعة اللى اسمه مخالى يرد ده راجل شرانى وأنا عارفه.
اركب الهواء.

 

ـ فيلم المليونير
فيلم "المليونير"، الذي صدر عام 1950؛ ومن أوبريت "عنبر العقلاء" في نفس الفيلم، ومن أبرز إفيهات هذا الفيلم:

"هتقول ايه يا نيرون سمعنا 
جزر

ـ فيلم حماتي ملاك

 فيلم حماتي ملاك"، الذي عُرض عام 1959، كان يضم عدد من الافيها التي مازالت علاقة في الازهان وكان معه في هذا الفيلم يوسف فخر الدين وماري منيب، ومن أشهر افيهات هذا الفيلم:

انت يا واد سهتني وكلت المتوفي.

 

ـ فيلم الفانوس السحري 
من فيلم "الفانوس السحري"، الذي صدر عام 1960، والذي كان ملئ بالافيهات التي تعرف حتي وقتنا هذا وكان يشارك البطولة عبدالسلام النابلسي، ومن أبرز تلك الإفيهات:

عفريت من الجن الأخضر.. يا حلاوتك وتبقى حضرتك بقى أخضر مقلم ولا أخضر سادة.

 

ـ فيلم بنت الأكابر
فيلم "بنت الأكابر الذي صدر عام 1953 وهو بطولة أنور وجدي وليلى مراد، وأبرز إفيهات هذا الفيلم:

نهارك سعيد يا حضرة الافندي لو كنت افندي ونهارك سعيد يا بيه لو كنت بيه.

إسماعيل ياسين ذكرى وفاة الكوميديا اليوم

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