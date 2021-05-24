في ذكرى وفاته.. أرقام في حياة ملك الضحكة إسماعيل ياسين

تحل اليوم الذكرى الـ49 على رحيل ملك الضحكة إسماعيل ياسين، والذي وضع بصمة عاشت لعشرات السنين في قلوب جمهوره، بفضل أعماله الكوميدية التي جعلته أمبراطور الضحك في السينما المصرية.

ولد إسماعيل ياسين في 15 سبتمبر عام 1912 م، وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة السويس، وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلا يافعاً.

وفى عام 1939 كان بداية دخوله السينما، عندما اختاره فؤاد الجزايرلى ليشترك في فيلم (خلف الحبايب)، ليكون عمله السينمائي الأول.

في عام 1944 جذبت موهبة إسماعيل ياسين انتباه أنور وجدي فاستعان به في معظم أفلامه، ثم أنتج له عام 1949 أول بطولة مطلقة في فيلم (الناصح) أمام الوجه الجديد ماجدة.

وفي عام 1954 ساهم في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصري وكوّن فرقة تحمل اسمه بشراكة توأمه الفني وشريك مشواره الفني المؤلف الكبير أبو السعود الأبياري، وظلت هذه الفرقة تعمل على مدى 12 عاما حتى 1966 قدّم خلالها ما يزيد على 50 مسرحية بشكل شبه يومي وكانت جميعها من تأليف أبو السعود الأبياري.

بداية من عام 1955 كوّن هو وتوأمه الفني أبو السعود الإبياري مع المخرج فطين عبد الوهاب ثلاثياً من أهم الثلاثيات في تاريخ السينما المصرية وتاريخ إسماعيل ياسين و‌أبو السعود الإبياري أيضاً فقد عملوا معاً في أفلام عديدة.

التقت شادية بإسماعيل ياسين في حوالي 23 فيلما ما بين عامي 1949 و1954 بمعدّل لا يقل عن 3 أفلام في العام الواحد.

التقى عبد السلام النابلسي مع إسماعيل ياسين في 36 فيلماً بين عامي 1946 و1967.

التقى إسماعيل ياسين مع محمد فوزي في 16 فيلماً بين عامي 1947، و1954.

التقى إسماعيل ياسين مع فريد الأطرش في سبع أفلام بين عامي 1947، و1953.

قم للمسرح 60 مسرحية سجلت جميعها للتليفزيون ولكن أحد الموظفين بالتليفزيون المصري أخطأ وقام بمسحها جميعا .

وبينما كان الرئيس السادات يفكر في تكريمه فقد وافته المنية في 24 مايو 1972 إثر أزمة قلبية حادة قبل أن يستكمل تمثيل دوره الأخير والصغير في فيلم بطولة نور الشريف.