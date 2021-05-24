الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

Versace محمد رمضان تصل للمليون العاشر خلال أسبوع عبر يوتيوب

محمد رمضان
محمد رمضان

نجح الفنان محمد رمضان في تحقيق مشاهدات عالية بكليب أغنيته الجديد VERSACE BABY التي يقدمها بمشاركة النجمة الهندية Urvashi Rautela، حيث طرحها بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

VERSACE  للفنان محمد رمضان

وحققت أغنية VERSACE BABY التي أطلقها الفنان محمد رمضان خلال أسبوع 9 ملايين مشاهدة و720 ألفا؛ لتقترب من المليون العاشر خلال أسبوع واحد فقط، مما يعد نجاحا مميزا لمحمد رمضان على غرار كليباته السابقة على مدار السنوات الماضية ومنها “مافيا” وغيرها من الأغنيات.

وكان محمد رمضان أعلن عن تفاصيل وموعد إطلاق كليبات أحدث أغانيه باسم "Versace"، من خلال ستوري عبرر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي في مفاجأة للجمهور، حيث كان انتهى من تصوير أغنية Versace خلال الفترة الماضية ضمن سلسلة أغنياته التي يقدمها على فترات متباعدة، وكان محمد رمضان كشف عن إطلاق أغنيته الجديدة Versace عبر خاصية القصص القصيرة على إنستجرام “ستوري” وعلق عليها قائلا" فيرساتشي أول أيام عيد الفطر" واعتبر رمضان الأغنية الجديدة مفاجأة لجمهوره.

زكانت آخر اعمال الفنان محمد رمضان  مسلسل “موسى” الذي عرض خلال رمضان الماضي بشكل حصري عبر قنوات دي إم سي وحقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني، والمسلسل شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم منذر ريحانة وسمية الخشاب وهبة مجدي وصبري فواز وفريدة سيف النصر وسيد رجب وعارفة عبد الرسول وعبير صبري ومفيد عاشور وماجدة منير وآخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج محمد سلامة ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وتحدث المسلسل عن فترة هامة من تاريخ مصر وهي فترة الأربعينات وتواجد الاحتلال الإنجليزي في صعيد مصر.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان Versace أغنية Versace Urvashi Rautela كليب

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