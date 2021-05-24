الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بيطري القاهرة» يعقد سلسلة ندوات صحية وتوعوية بعدد من الإدارات

بيطري القاهرة يعقد
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية

عقد مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة سلسلة ندوات صحية وتوعية مختلفة بناءً على تعليمات مدير مديرية الطب البيطري  بالقاهرة.

وعقدت ندوة إرشادية في معهد تأهيل ضباط الصف وجنود الشرطة بمدينة نصر، وذلك بالتعاون بين الدكتورة أماني محمد نجم مدير الإدارة البيطرية حي غرب نصر مع رئيس وحدة التعينات بالقطاع، وجاءت الندوة عن سلامة الغذاء، وتناولت سلامة الأغذية الحيوانية المنشأ من لحوم ودواجن وبيض والألبان ومنتجاتها والطرق السليمة في التعامل مع اللحوم والدواجن أثناء إعدادها للطهي، كما تم التركيز على الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القائمين على الطهي من نظافة والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الأمراض، والقت الندوة الدكتورة ندا ضياء الدين من أطباء الإرشاد.

وعقد بيطري القاهرة ندوة في مستشفى جراحات اليوم الواحد وموضوعها أسس شراء اللحوم وطرق الغش وكيفية معرفتها والطريقة السليمة لحفظ اللحوم، تحت إشراف وتوجيهات الدكتورة حنان إدوارد مدير إدارة الزاوية وقد ألقت الندوة الدكتورة ماريان مجدي انيس.

وواصل بيطري القاهرة من عقد ندواته التوعوية وأجرى ندوة فى جمعية السيدات القبطية بعنوان الوقايه من مرض  التوكسوبلازما والاكثر إنتشارا بين القطط الذي يعتبر من الامراض المشتركه وتنتقل للإنسان وتم شرح اهميه تنظيف بيت القطط بصفه دوريه داخل المنازل لتفادي الاصابه بالطور المعدي المتواجد في فضلات القطط، والبعد عن تناول الاطعمة المصنعة الملوثه والغير جيدة الطهي .وألقت الندوة الدكتورة نيفين امين اسكندر.

وتم عمل ندوة ارشادية بجمعية نهوض وتنمية المرأة بمصر القديمة عن الاغذية السليمة من اصل حيواني  وتقوية المناعة ومعرفة اللحوم السليمة والفاسدة والتعرف عليها عند الشراء وشراء اللحوم التي تحمل بصمات اختام المجازر المرخصة والتي تم الكشف البيطري عليها وبناء على طلب الحاضرين  شرحت الدكتور رباب  الشيتي  المسؤوله عن الارشاد في إدارة مصر القديمة معنى العلامات والبصمات على اللحوم والمواد  التي تدخل في تصنيعها  سواء حمراء ،زرقاء ،او بنفسجي وهي كلها مواد آمنه على اللحوم وغير ضارة.

بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة يعقد سلسلة من الندوات التوعوية
بيطري القاهرة مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة ندوات إرشادية ندوات توعوية محافظة القاهرة

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