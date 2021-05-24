«جنة هنا» بعيون النقاد في المركز القومى للمسرح.. الخميس

يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسرصادق وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج جلال، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"جنة هنا" وتدير الجلسه الكاتبة الصحفية نور الهدى عبد المنعم والكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، والناقد الصحفي باسم صادق. وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس القادم 27 من مايو الجاري ٢٠٢١م.

يأتي ذلك بحضور المشاركين بالعرض المسرحي "جنة هنا" برئاسة المخرج سامح مجاهد، تأليف صفاء البيلي، إخراج محمد صابر.

والعرض المسرحي "جنة هنا " من انتاج مسرح الغد و من بطولة الفنانين عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار شاعر العامية المصرية مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، ومن تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر .

جدير بالإشارة أن الندوة تقام بمقر المركز القومي الكائن ب ٩ش حسن صبري بالزمالك،وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

قطاع شئون الانتاج الثقافي

يختص قطاع شئون الانتاج الثقافي بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وابسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافياً وترفيهياً.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي والمتمثلة في كل من:

- الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح.

- الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

- مركز الهناجر للفنون.

- الإدارة العامة للتراخيص الفنية .