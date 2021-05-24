حملة مكبرة لضبط المحال والمقاهي المخالفة لإجراءات «كورونا» في الفيوم
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حملة مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة التزام المحال التجارية والمقاهي، بمواعيد الغلق المقررة، التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقي وسائل النقل والمواصلات العامة والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي انتشار فيروس كورونا.
رافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومساعد مدير أمن الفيوم، ومدير إدارة شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت مناطق دار الرماد، وكيمان فارس، وميدان التدريب، والمدينة الصناعية، ودرب الطباخين، ومنطقة المرور، والبارودية، والمشتل، وحى الجامعة، ومنشاة عبدالله.
وأضاف، أن الجولة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 مقاهٍ لتقديمها الشيشة لروادها، ومخالفة مواعيد الغلق المقررة، بواقع مقهي بمنطقة دار الرماد، ومقهى بمنطقة درب الطباخين، ومقهي بالمدينة الصناعية، وكافية بمنطقة التدريب بكيمان فارس بجوار الأحوال المدنية، وكافية آخر بمنطقة منشاة عبدالله، فضلاً عن غلق وتشميع محل "بلايستيشن" بمنشاة عبدالله، لعدم الالتزام بالمواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية، كما تم فض أحد الأفراح بالمنطقة الصناعية، وآخر بمنطقة المرور، ووجه المحافظ بتشميع محل الفراشة الكائن بناحية المسلة، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، فضلاً عن التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة من مجلس الوزراء، إلى جانب حملات النظافة ورفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين من الطرق العامة والميادين والشوارع لتيسير حركة السير والمارة.
وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن الحملات المسائية لرؤساء مجالس المدن، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والمواصلات العامة، ورفع الإشغالات من حرم الطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة لقرارات الغلق الجديدة، وفي هذا السياق ترأس المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، حملة مكبرة شملت مدينة سنورس، وقرى مطرطارس والكعابى الجديدة ومنشاة عطيفة، أسفرت عن غلق عدد 3 مقاه وتشميعها بالشمع الأحمر لمخالفة الإجراءات الإحترازية واشتراطات التشغيل، ومصادرة 30 شيشة و7 كراسى، كما تم غلق ورشتين، ورفع 50 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام.
كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز اطسا جولاتها الميدانية لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.
وقال خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، اإن الحملات شملت شوارع وميادين مدينة إطسا وقرى دفنو والصوافنة وأبوصير ومعصرة عرفة والزعفراني، وأسفرت عن تحرير عدد ٢٣ مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع ٣٠ حالة إشغال متنوعة، وغلق وتشميع محل "بلاستيشن" يعمل بعد أوقات الغلق المقررة، كما تم فض أحد الأعراس بمنطقة غرب مدينة اطسا، كما قام رؤساء الوحدات المحلية بقرى قصر الباسل، والحجر، ومطول، وابوجندير، وقلهانة، ومنية الحيط، بحملات أسفرت عن تحرير ١٢ مصالحة للمواطنين المخالفين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع ١٢ حالة إشغال متنوعة من الشوارع الرئيسية، كما تم إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية منية الحيط على مساحة ٢٠٠ متر عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما قاد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي حملة مكبرة بشوارع المدينة وشارعي الجمهورية وشرق السكة الحديد، وقرية أبو جنشو، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق وتشميع المقاهي والكافيتيريات المخالفة لمواعيد الغلق المقررة، وكذلك متابعة استمرار غلق الشواطئ والمنشآت السياحية علي ضفاف بحيرة قارون بالوحدة المحلية بشكشوك، كما نجحت الحملة في التصدي لعدد ٣ حالات تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة ٥٥٠ متراً، عبارة عن إيقاف لبشة خرسانية علي مساحة ٣٥٠ متراً، وفك شدة خشبية بناحية الوحدة المحلية بشكشوك على مساحة ١٠٠ متر، وكذلك وقف أعمال وحل شدة خشبية معدة لعمل قواعد خرسانية مخالفة بناحية كفر عمرو زمام أبو جنشو علي مساحة ١٠٠ متر، وتم تحرير محضر تبوير وإزالة التعدي وردم اللبشة.