«صحة المنيا» تعقد اجتماعًا لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح «كورونا»

عقدت مديرية الصحة بالمنيا، اجتماعا لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال الفرق المتحركة، بهدف التيسير على المواطنين، والوصول لكافة الفئات المستهدفة من المواطنين بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور على قاسم مدير عام إدارة الطب الوقائي، الدكتور عماد مهني مدير إدارة التطعيمات، ومديري إدارات الطب الوقائي بجميع الإدارات الصحية.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تجهيز 9 فرق متحركة بجميع مراكز المحافظة، وتم تفعيل 4 مراكز منها (المنيا - بنى مزار - سمالوط - ملوي) وجارى تفعيل باقي الفرق وذلك للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بنطاق الأماكن العامة والخدمية، وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة، المتمثلة في المساجد والكنائس، ودور الرعاية، والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون عقب إنهاء عملية التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي أنه تم خلال الاجتماع متابعة عمل الفرق المتحركة مع مديري إدارات الطب الوقائي بإدارة المنيا الصحية، وتذليل العقبات التي تواجه الفرق، مضيفا أن الفرق تعمل فترتين صباحيه ومسائية، واكد على توفير جميع المستلزمات الخاصة بعملية التطعيم وتوفير الطعوم اللازمة وكافة التجهيزات والرد على جميع الاستفسارات

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن عن تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا ، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لاستيعاب كافة فئات المواطنين ، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول الي كافة فئات المواطنين

وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.