تجهيز المقر الجديد لمركز معلومات شبكات المرافق بحي غرب أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تجهيز المقر الجديد لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بحي غرب، كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية).

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان ومحمد بشير رئيس حي غرب والمهندسة رانيا مجدي مدير مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية.

وبدأ المحافظ زيارته للمقر الجديد بتفقد الأعمال والتشطيبات النهائية مشددًا على سرعة نهو الأعمال وتسليم المقر ليبدأ العمل به معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المركز وبدء العمل الفعلي به على أرض الواقع بحيث يضمن استمرارية تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكفاءة وبطريقة سهلة وميسرة موضحاً أن مركز معلومات شبكات المرافق يساعد في إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط عام للأعمال الانشائية والمشروعات البنية الأساسية كـ (الكهرباء ، والغاز الطبيعي ، والتليفونات ، والمياه ، والصرف الصحي) على مستوى المحافظة والتحديث المستمر لها باستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية، وذلك للحد من أعمال الحفر العشوائي للشوارع والميادين والحفاظ على المرافق تحت الأرض.

وإصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني.

وأشادت المهندسة رانيا مجدي، بدور محافظ أسيوط واهتمامه بإنشاء وتفعيل مركز متكامل لمعلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة وهو ما يظهر جلياً في تحقيق عدد من الإجراءات والخطوات الجادة والسريعة في إنشاء المركز خلال الفترة الماضية من بينها تخصيص مقر للمركز بمبنى حي غرب الجديد الجاري تشطيبه والانتهاء منه بمنطقة الخضرية بالقرار رقم 8 لسنة 2020 بالاضافة إلى تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه مقدمة كمنحة من وزارة التعاون الدولي.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجهيز مقر مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية (14)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجهيز مقر مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية (9)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجهيز مقر مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية (4)