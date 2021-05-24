الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ترتيب المهام

6 خطوات تمكنك من ترتيب المهام خلال يومك

تنظيم الوقت
تنظيم الوقت

يتساءل العديد من الأشخاص كيف يمكن استغلال 24 ساعة في اليوم، أو على الأقل استغلال بعض ساعات اليوم بطريقة صحيحة وعدم تضييع الوقت، ووضع خطة له، خاصة إذا كان لديه مهام عديدة لا يسع اليوم تحقيقها إلا من بعد ترتيب المهام بشكل جيد وإعطاء كل مهمة حقها في الوقت، ولكن هذا لا يحدث إلا لو الشخص ذاته أراد أن يرتب وقته بصورة جيدة.

 

ونستعرض خلال السطور التالية خطوات ترتيب المهام خلال اليوم:

 

عليك أن تعلم أن وسط الكثير من المهام الموجودة سواء شخصية أو مهنية يمكن أن تنظم أمورك، بالفعل بطريقة أفضل لكي تكون أكثر إنتاجية وتحقق ما تسعي إليه في يومك.

من فوائد تنظيم الوقت ضغط أقل حيث تتمكن من إتباع جدول زمني معين يقوم على وظائف محددة، والعمل بمزيد من الانتاجية، انجاز العديد من المهام .

  1. وضع خطة وهدف معين: من الضرورى وضع خطة وهدف قريب لعدم الشعور بالاحباط .
  2. ضع قائمة بالمهام والأعمال اليومية: من خلال الكتابة عبر النوت الخاصة بك ما تريد فعله من مهام والمدة الزمنية للانتهاء منها أي المهام بشكل تفصيلي خلال اليوم بيومه.
  3. منح الأولوية لما هو عاجل: عليك التركيز على المهمة العاجلة واتخاذ قرار فيما يتم تأجيله، ولا تعمل على تأجيل مهام اليوم للغد.
  4. تنظيم مكان العمل: من الضرورى أن يتم تنظيم مكان العمل حتى تشعر بطاقة ايجابية والقدرة على الاستمرار فيما أنت عليه، وفي محيط المكان ضع كل ما تحتاج إليه من قهوة، هاتف، دفتر لتدوين الملاحظات، حاسوب وكل ما تريده بجوارك إن أمكن .
  5. خذ وقت للراحة : لا تعمل طوال الوقت لابد أن تعطي نفسك قدر من الراحة خلال عمل شاق فلابد من اتخاذ استراحة ولا تنس النوم بشكل جيد كي تكون جاهز لمهام اليوم التالي .
  6. تجنب وسائل التشتيت: خاصة لو كنت تعمل من المنزل عليك تجنب وسائل تشتيت الانتباه وهي كمشاهدة التلفاز، الأولاد ، الأهل وحاول ألا تجعل حساباتك عبر السوشيال ميديا اونلاين خلال عملك، بالإضافة للتنبيه على أفراد العائلة عدم مقاطعتك فأنت تعمل الآن.
خطوات ترتيب المهام خلال اليوم ترتيب المهام ترتيب المهام خلال اليوم جدول زمني كيف يمكن استغلال 24 ساعة في اليوم

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