رئيس الوزراء البريطاني يستعد للزواج من صديقته الصيف المقبل

وسط آمال بانتهاء جائحة كورونا..

أرسل رئيس الوزراء بوريس جونسون البالغ من العمر 56 عامًا، وصديقته سيموندس البالغة 33 عامًا، بطاقات حفظ تاريخ زفافهم إلى الأصدقاء والعائلة من أجل حفل الزفاف الذي سيقام في 30 يوليو 2022، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتم إعلان خطبة جونسون وسيموندس عام 2019 أثناء حمل سيموندس في فبراير من العام الماضي وأنجبت طفلا يدعى ويلفريد في أبريل 2020، إلا أنهما اضطرا لتأجيل حفل الزفاف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم منذ أواخر 2019.

ولم يُعرف بعد أين سيحتفلون بهذه المناسبة، لكن أصدقاء الزوجين يزعمون أنهم سيقيمون الحفل الكبير العام المقبل، وسط امال بانتهاء أزمة فيروس كورونا.

مكان حفل الزفاف

وتشير التقارير إلى أن المقر الريفي لرئيس الوزراء فى تشيكرز من المتوقع أن يكون مكان حفل الزفاف، بينما تشمل المواقع المحتملة الأخرى منتزه سفاري سفاري ”Port Lympne“ في كينت، حيث تعمل سيموندس.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فان جونسون وسيموندس هما أول ثنائي غير متزوجين يعيشان في داونينج ستريت، بعد أن انتقلوا للعيش فيه بعد فوز جونسون بمنصب رئيس وزراء بريطانيا في يوليو 2019.

ونادرا ما شوهدت سيموندس إلى جانب جونسون منذ خوضه الانتخابات على رئاسة الوزراء، واختار الثنائي العيش في شقة مكونة من أربع غرف نوم في المقر رقم 11 في داونينج ستريت بدلا من السكن الرسمي الأصغر المكون من غرفتي نوم في المقر رقم 10.

ويشاركهم في المسكن كلب، يُدعى ديلين كان يقيم مع رئيس الوزراء الذي قال إنه ساعد في تخفيف توتره خلال الحملة الانتخابية.

وأكدت بعض التقارير البريطانية أن سيموندس لا يمكنها أن تصبح "سيدة أولى" مؤهلة إلا إذا تزوج الثنائي رسميا.

وكان جونسون خجولًا عندما سُئل عن الموضوع في عام 2019، حيث أخبر المراسلين أن التكهنات بالزواج كانت "سابقة لأوانها إلى حد ما ''.

ولكن جونسون فاجئ الجميع حينها وأعلن عن خطوبتهما فيما بعد كما انتشرت انباء حمل سيموندس، في شهر فبراير من العام الماضي.

وهو نفس الشهر الذي انهى فيه جونسون طلاقه من زوجته الثانية مارينا ويلر، والتي تزوجها في سنة 1993 وأنجبت منه بنتين وولدين، ولكن في سنة 2018 أعلنوا عن انفصالهم، وفي 2020 انتهت علاقتهما بالطلاق رسميا.