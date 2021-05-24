محاكمة 3 تخصصوا في سرقة شقق العزاب بمدينة بدر

قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، إحالة 3 اشخاص متهمين بسرقة شقق العزاب للمحاكمة العاجلة، وكانت قد قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

- التحريات: كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة شقق العزاب

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية الخاصة بالعمال المغتربين بمدينة بدر وذلك بأسلوب كسر الباب، وأقروا بسرقتهم لخمس شقق سكنية بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية الخاصة بالمغتربين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تبين أن المتهمين هم، "إ.م"، و "أ. ح"، و "ط.ع" عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب عدة وقائع لسرقة الشقق السكنية الخاصة بالمغتربين، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

- عقوبة السرقة في القانون

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.