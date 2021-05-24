أمن القاهرة يضبط شابين تعديا على سيدة بالضرب في الشارع بمدينة نصر

نجح رجال أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ، في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمضايقة إحدى السيدات والتعدى عليها بالضرب، وذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من سيدة ، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بمعاكستها ، وأثناء قيامها بمعاتبتهما حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى "دون حدوث ثمة إصابات" ، فإستغاثت بالأهالى وأثناء ذلك قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض ، ولاذا بالفرار مستقلان الدراجة النارية قيادتهما، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخصين مقيمين بدائرة القسم.

- ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ركوبهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما "، وبحوزة أحدهما (السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المُبلغة أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمان ، واتهمتهما بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة جنحة التعدي بالضرب

جنحة التعدي بالضرب على شخص بشكل عام يجب أن تثبت من خلال تحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة مستفيضة من مسؤول الشرطة الذي قام بكتابة المحضر بذكره أنه من الناحية العملية شاهد أثار الضرب بالفعل على المجني عليه سواء كدمة أو جرح سطحي أو قطعي إضافة إلى الوصول للنقطة الأهم وهى الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة من وقوعها حيث أن التأخر للحصول على التقرير بعد يوم واحد من الحادثة أو بعد مرور ساعات تصل لـ12 ساعة يستطيع الدفاع عن المتهم التشكيك في التقرير الطبي.

والقاضي في وقائع الضرب لا يستمع لشهود النفي الذين يستعين بهم الجاني، حيث يعود تقدير العقوبة للقاضي فإذا كان التقرير الطبي يؤكد وجود العلاج لمدة تقل عن 21 يوم فتكون العقوبة من عدة أشهر وحتى عام أو الغرامة، ولكن إذا تم تحرير أداة الضرب فتوجب الحكم بالسجن وتستبعد الغرامة أو وقف التنفيذ وفى حالة تعرض المجني عليه لفترة علاج تزيد عن 21 يوم فيكون الحكم بالسجن من عام إلى عامين أو الغرامة أو العقوبتان في وقت واحد، و أن تحرير محضر طبى بدون تقرير لا تأخذ به المحكمة، كما أن تشكك المحكمة في إثبات التهمة تؤدى للحكم بالبراءة.