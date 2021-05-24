الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

سفير إندونيسيا بالمغرب يزور المركز الدولي للدراسات الصوفية

سفير اندونيسيا يزور
سفير اندونيسيا يزور مركز الصوفية بالمغرب

أعلن المركز الدولى للدراسات الصوفية والجمالية بالمغرب، الاثنين، زيارة الدكتور حصرول أزوار، سفير إندونيسيا بالمغرب للمركز الدولى للدرسات الصوفية والجمالية، حيث كان فى انتظاره رئيس المركز الدكتور عزيز الكبيطى وعدد من العلماء والشيوخ والباحثين العاملين بالمركز.

وقال الدكتور عزيز الكبيطى، رئيس المركز الدولى للدراسات الصوفية بالمغرب عبر صفحته الرسمية: "لقد تشرفنا عصر أمس الأحد 23 مايو 2021م بزيارة صديقنا الكبير سعادة سفير دولة إندونيسيا في المملكة المغربية وجمهورية موريتانيا الدكتور حصرول أزوار الذي زار  مختلف مرافق المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، واطلع على مختلف أنشطته وبرامجه، وقد أعرب سعادته عن بالغ تأثره وإعجابه بالدور الرائد الذي يقوم به المركز في مختلف المجالات لاسيما الروحية والأكاديمية و التربوية داخل وخارج المملكة المغربية وخاصة فى دول شرق آسيا.

وتابع الكبيطى أن السفير الإندونيسي دائم التواصل مع قيادات المركز الدولى للدراسات الصوفية والجمالية، لأنه يعلم جيداً الدور المحورى الذى يلعبه المركز فى النهوض بالفكر الإسلامى والعمل على إزالة الصبغة المتشددة التى ظهرت فى عقول بعض التيارات مؤخراً، خاصة خلال هذه الفترة التى ظهر فيها وباء كورونا مما تسبب في عدم السفر والتجوال حول العالم لنشر رسالة المركز الدولى للدرسات الصوفية والجمالية والتى تعد رسالة خاصة من أفضل وأجل الرسائل التى يمكن القيام بها.

سفير اندونيسيا المغرب المركز الدولى الدراسات الصوفية رئيسة

الأكثر قراءة

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

شكري: لدينا اتصالات مع حماس في إطار تثبيت وقف إطلاق النار

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

طُوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية