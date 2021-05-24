سفير إندونيسيا بالمغرب يزور المركز الدولي للدراسات الصوفية

أعلن المركز الدولى للدراسات الصوفية والجمالية بالمغرب، الاثنين، زيارة الدكتور حصرول أزوار، سفير إندونيسيا بالمغرب للمركز الدولى للدرسات الصوفية والجمالية، حيث كان فى انتظاره رئيس المركز الدكتور عزيز الكبيطى وعدد من العلماء والشيوخ والباحثين العاملين بالمركز.

وقال الدكتور عزيز الكبيطى، رئيس المركز الدولى للدراسات الصوفية بالمغرب عبر صفحته الرسمية: "لقد تشرفنا عصر أمس الأحد 23 مايو 2021م بزيارة صديقنا الكبير سعادة سفير دولة إندونيسيا في المملكة المغربية وجمهورية موريتانيا الدكتور حصرول أزوار الذي زار مختلف مرافق المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، واطلع على مختلف أنشطته وبرامجه، وقد أعرب سعادته عن بالغ تأثره وإعجابه بالدور الرائد الذي يقوم به المركز في مختلف المجالات لاسيما الروحية والأكاديمية و التربوية داخل وخارج المملكة المغربية وخاصة فى دول شرق آسيا.

وتابع الكبيطى أن السفير الإندونيسي دائم التواصل مع قيادات المركز الدولى للدراسات الصوفية والجمالية، لأنه يعلم جيداً الدور المحورى الذى يلعبه المركز فى النهوض بالفكر الإسلامى والعمل على إزالة الصبغة المتشددة التى ظهرت فى عقول بعض التيارات مؤخراً، خاصة خلال هذه الفترة التى ظهر فيها وباء كورونا مما تسبب في عدم السفر والتجوال حول العالم لنشر رسالة المركز الدولى للدرسات الصوفية والجمالية والتى تعد رسالة خاصة من أفضل وأجل الرسائل التى يمكن القيام بها.