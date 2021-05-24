صعود أغلب أسواق الخليج الرئيسية رغم كورونا.. وبورصة قطر تخسر

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، وتتجه بورصة دبي نحو مواصلة مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، غير أن المؤشر القطري خالف الاتجاه وتكبد خسارة.

وتقدم مؤشر أبوظبي ‭‭1.2‬‬ بالمئة مدعوما بارتفاع ‭‭2.8‬‬ بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وصعد المؤشر السعودي ‭‭0.1‬‬ بالمئة مدعوما بزيادة ‭‭0.3‬‬ بالمئة لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وقفز سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير بنحو ستة بالمئة بعد اتفاقات امتياز مع ألو يوجا وفلاينج تايجر كوبنهاجن.

غير أن سهم شركة اتحاد اتصالات انخفض ‭‭0.8‬‬ بالمئة، إذ جرى تداوله بعد انقضاء توزيعات الأرباح.

وصعد مؤشر دبي ‭‭0.1‬‬ بالمئة مع زيادة سهمي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي ‭‭0.8‬‬ بالمئة و‭‭0.4‬‬ بالمئة على الترتيب.

أفادت وثيقة بأن بنك الإمارات دبي الوطني باع سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار يوم الخميس، وذلك بعدما تلقى طلبات عليها بأكثر من 1.75 مليار دولار.

وتقدم سهم داماك العقارية ‭‭2.1‬‬ بالمئة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين لأوضاع القطاع العقاري أن من المتوقع ارتفاع أسعار المنازل في دبي خلال العام الحالي للمرة الأولى منذ ست سنوات بدعم من الطرح السريع للّقاحات

المضادة لفيروس كورونا والذي رفع الآمال في التعافي الاقتصادي.

وخسر المؤشر القطري ‭‭0.7‬‬ بالمئة مع تراجع معظم أسهمه، ومنها سهم شركة صناعات قطر الذي هبط بما يزيد على اثنين بالمئة.

وأمس، في بورصة مصر ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 10812 نقطة، أما البحرين فاستقر المؤشر عند 1537 نقطة، سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3849 نقطة، والكويت ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6835 نقطة.