الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطعيم أكثر من 510 ملايين شخص بلقاحات «كورونا» فى الصين

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين تطعيم أكثر من 510 ملايين شخص بلقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس الأحد.

وذكرت اللجنة - في مؤتمر صحفي - أنه تم تطعيم إجمالي 510 ملايين و858 ألف شخص في البلاد، وأن الصين قادرة الآن على إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا يوميًا.

وتسارعت وتيرة التطعيمات في الصين الفترة الأخيرة عقب عودة ظهور حالات إصابة محلية، حيث احتاجت الصين إلى 7 أيام فقط لتلقيح 100 مليون مواطن (ارتفاعا من 400 مليون شخص إلى 500 مليون شخص)، بعد أن طعمت 100 مليون شخص (ارتفاعا من 100 مليون شخص إلى 200 مليون شخص) خلال 26 يوما.
وتشير التوقعات إلى أن الصين سوف تنتج 3 مليارات جرعة من لقاحات كوفيد-19 بحلول نهاية العام الجاري، فيما تعد حاليا الدولة صاحبة أكبر عدد مطعمين بلقاحات كورونا في العالم حتى الآن.

إصابت كورونا في الصين
أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في تقريرها اليومي، إن جميع الحالات الجديدة هي إصابات وافدة.
وأشارت إلى أن عدد الحالات الجديدة -التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة- بلغت 22 حالة، انخفاضًا من 25 في اليوم السابق.

وكانت الصين أعلنت، في اليوم السابق، تسجيل 19 إصابة بالفيروس.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البر الرئيسي للصين الآن 90991، فيما بلغ عدد الوفيات 4636 حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

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