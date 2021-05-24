ردًا على الشائعات.. كيف شعر المواطنون عقب تلقي لقاح كورونا؟

لقاح كورونا

ترددت جيهان كثيرًا قبل الحصول على اللقاح رغم أن الطبيب نصحها به لأنها مريضة بالالتهاب الرئوي وتعد من أكثر الفئات تعرضًا لخطر الإصابة بكورونا، لكن كل من حولها أكد لها أن اللقاح سيقتلها وأن كل من يحصل عليه يموت، ولأنها لا تملك القدرة على البحث عن معلومات حول اللقاح وأهميته أو أضراره استمعت لنصائح الآخرين وقررت ألا تحصل عليه، بل أنها أيضًا أصبحت تنصح كل من تعلم نيته في الحصول على اللقاح بعدم الحصول عليه لأنه قاتل.

وتداول المصريون شائعات كثيرة حول لقاح كورونا منذ بدء تلقيح الأطقم الطبية به في فبراير الماضي، ثم تلقيح كبار السن وذوي الأمراض المزمنة في الشهر التالي له، مما دفع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى إصدار قرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تتعلق بفيروس كورونا، بهدف تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ومن العقوبات التي يتضمنها القرار التورط في بث الشائعات والترويج لها، والحبس لمدة عام أو غرامة حتى 20 ألف جنيه، كما أن عقوبة تزوير بريد إلكتروني هو الحبس 3 أشهر أو غرامة حتى 30 ألف جنيه، لمن ينتحل صفة شخص أو حساب هيئة رسمية.

ولكن ما حقيقية موت من يتلقى اللقاح والأعرضا الجانبية التي تظهر على متلقييه، الدستور في السطور التالية تواصلت مع بعض الحاصلين على اللقاح للوقوف على الأعراض الجانبية التي ظهرت لهم بعده.

ـ آلام بسيطة في البطن

هناء أبو العنيين، تلقت لقاح كورونا في إبريل الماضي بعد أن قامت بتسجيل بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الصحة لذلك، وبعد التسجيل بيوم واحد جاءتها رسالة التوجه لمركز تلقي اللقاح، وقالت هناء" بعد تلقي اللقاح بيوم واحد شعرت بآلام بسيطة جدًا في بطني لولا أنني أعلم أن للقاح آثار جانبية ما كنت شعرت لها، لكن لم تظهر لدي أي أعراض أو تعب".

وتابع أنا أرعى ثلاثة أطفال وهم أحفادي أى أنني أقوم بمجهود كبير طوال اليوم من تنظيف وتجهيز طعام وغسل ملابس، ولم يتأثر نشاطي بعد تلقي اللقاح، كما سمعت أنني سأظل إسبوعًت في السرير غير قادرة على الحركة، واتضح أنها كلها شائعات ليس لها أى أساس من الصحة".

وشدد محمد أبو عامر أستاذ علم المناعة بجامعة المنوفية، على أهمية تلقي المواطنين للقاح كورونا لأنه السبيل الوحيد لإنهاء الجائجة، قائلًا " لن تنتهي جائحة كورونا إلا بتكوين مناعة القطيع التي تتحقق بطريقتين الاولى أن يصاب أكثر من نصف الشعب بالفيروس وهذه الوسيلة تحتم وفاة آلاف من المواطنين، كما أن طبيعة فيروس كورونا الذي تحور كثيرًا تمنع تكونها لأن المتعافي منه له نفس فرصة الإصابة لمن لم يعاني من الفيروس سابقًا، لذا فليس أمامنا سوى تلقي اللقاح لتكوين مناعة القطيع لوقف الجائحة".

ـ سخونية وتكسير بالجسد

سعاد محمد تعاني من أمراض القلب والضغط، ورغم تخوفها من تلقي اللقاح نظرًا للشائعات الكثيرة المترددة حوله إلا أنها حصلت عليه بعد عودة ارتفاع الإصابات في الموجة الثالثة من الفيروس التي تتعرض لها مصر منذ فبراير الماضي، وقالت بعد الحصول على اللقاح بعدة ساعات ارتفعت درجة حرارتي ولم اشعر بما حولي وكنت ملازمة للفراش، ونصحتني ابنتي بالحصول على باراستامول لتسكين الألام، وفي صباح اليوم التالي اختفت الإعراض تمامًا، ولم يتبقى سوى آلم موضع حقنة اللقاح وتكسير بسيط في الجسم اختفي في اليوم الثالث لتلقي اللقاح".

وتابعت: "حصل زوجي على اللقاح معي ولم يشعر بأى أعراض رغم أن تجاوز الخامسة والستون من عمره، ولكنه كان يمارس حياته بصورة طبيعية جدًا، ولم يشعر بأى ألم".

حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، قال إن دول العالم العظمى تتسابق على تلقي اللقاحات، ومعظم الدول العظمى انتهت من تطعيم 50% من مواطنيها بجرعتين من اللقاح، وبعض المصريين مازالوا يتساءلون هل نحصل عليه أم لا.

واستطرد في تصريحات إعلامية «اللقاح هو طوق الأمان للخروج من هذا الوباء، اللقاح لا يمنع وجود مرض لكن يمنع وجود وفيات بنسبة 100%، ويمنع تقليل عدد الدخول للعناية المركزة بنسبة من 90 لـ 95%، ويمنع دخول المستشفى بنسبة 70%، وهذه نسبة تكفي أننا نرجع تاني العودة لحياتنا الطبيعية».

آلم موضع الحقن

فيفي محمد حصلت على اللقاح في منتصف مايو الجاري، بعد أن نصحها أخوتها الأكبر بالحصول عليه وعدم الإنصياع وراء الشائعات التي تدعي خطورته على البشر، وقالت جاءتني رسالة الحصول عليه عقب التسجيل بيومين فقط، وبالفعل اتجهت إلى المركز وسألني الطبيب هناك بعض الأسئلة عن الأمراض التي أعاني منها وإذا كان لدي أى أعراض لدور برد، وبعدها حصلت على اللقاح.

وتابعت: خلال ساعة واحدة بعد الحصول عليه شعرت بألم كبير في موضع اللقاح وضعت تلج عليه لتقليل الألم ولكن بدأ الألم يقل في الأيام التالية،ولم أشعر بأى أعراض أخري، موضحة" أخوتي الأكبر مني حصلوا عليه قبل مني بشهر كامل وأغلبهم لم يكن لديه أعراض، كما كان يدعي الكثيرين والذي وصل بهم الإدعاء إلى أن من يحصل عليه يموت".