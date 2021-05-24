الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هربت مسرعة.. الأمن يفحص فيديو سيارة دهست 3 في منطقة الشيراتون

الحادث
الحادث

تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تسير بسرعة جنونية أمام مسجد الرحمن الرحيم في شارع الشيراتون، وتقوم بدهس 3 أشخاص وتفر هاربة. 

وأكد ناشروا الفيديو أن السيارة التي تسببت في الحادث زرقاء اللون، كانت تسير بسرعة جنونية، وقد اصطدمت بـ3 أشخاص وفرت هاربة، وحسب الفيديو المصور تتبع الأهالي السيارة وجار البحث عن قائدها مرتكب الواقعة.

- عقوبة القتل الخطأ

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

- مدة العقوبة حال سكر الجاني أو تعاطي المخدرات

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

القاهرة مقطع فيديو سيارة دهس 3 أشخاص سرعة

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