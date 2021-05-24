كيف ظهر رامز جلال بـ«ماسك» فيلمه الجديد «أحمد نوتردام»

نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو من كواليس أحداث فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر رامز خلال مقطع الفيديو وهو يقوم بوضع ماسك شخصية “نوتردام” التي جسدها خلال العمل، حيث ظهر مدى الإرهاق الذي يتعرض له في كل مرة يقوم بوضع الماسك على وجهه.

تدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحداب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

ويعد العمل هو التعاون السادس بين المؤلف لؤي السيد، ورامز جلال، حيث حققا معًا نجاحًا كبيرًا على مستوى السينما بعد أفلام «سبع البرمبة، رغدة متوحشة، كنغر حبنا، مراتي وزوجتي، غش الزوجية».

يذكر أن آخر أفلام لرامز جلال هو "سبع البرمبة" عام 2019 بمشاركة جميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يقوم بتقمص عدة شخصيات مختلفة، ليتمكن من الوصول إلى قلب زوجته بعد إصابتها بعلة نفسية جعلتها تنسى وجوده.

الجدير ذكره أنه قد تصدر فيلم «أحمد نوتردام»، للفنان رامز جلال، قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، مساء أمس الأحد، متفوقًا على فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي، وفيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني.

وحقق فيلم «أحمد نوتردام»، 360 ألف جنيه أمس، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

وقد قدم رامز جلال في رمضان الماضي برنامج رامز عقله طار والذي اعتمد على سقوط عدد من الأشخاص داخل حمام سباحة، وكان البرنامج قد استضاف عددًا كبيرًا من النجوم، منهم أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب ومحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك وقفشة ومحمد هاني ومروان محسن لاعبي الأهلي.