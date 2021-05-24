الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كيف ظهر رامز جلال بـ«ماسك» فيلمه الجديد «أحمد نوتردام»

رامز جلال
رامز جلال

نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو من كواليس أحداث فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر رامز خلال مقطع الفيديو وهو يقوم بوضع ماسك شخصية “نوتردام” التي جسدها خلال العمل، حيث ظهر مدى الإرهاق الذي يتعرض له في كل مرة يقوم بوضع الماسك على وجهه.

تدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحداب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

ويعد العمل هو التعاون السادس بين المؤلف لؤي السيد، ورامز جلال، حيث حققا معًا نجاحًا كبيرًا على مستوى السينما بعد أفلام «سبع البرمبة، رغدة متوحشة، كنغر حبنا، مراتي وزوجتي، غش الزوجية».

يذكر أن آخر أفلام لرامز جلال هو "سبع البرمبة" عام 2019 بمشاركة جميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يقوم بتقمص عدة شخصيات مختلفة، ليتمكن من الوصول إلى قلب زوجته بعد إصابتها بعلة نفسية جعلتها تنسى وجوده.

الجدير ذكره أنه قد تصدر فيلم «أحمد نوتردام»، للفنان رامز جلال، قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، مساء أمس الأحد، متفوقًا على فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي، وفيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني.

وحقق فيلم «أحمد نوتردام»، 360 ألف جنيه أمس، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

وقد قدم رامز جلال في رمضان الماضي برنامج رامز عقله طار والذي اعتمد على سقوط عدد من الأشخاص داخل حمام سباحة، وكان البرنامج قد استضاف عددًا كبيرًا من النجوم، منهم أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب ومحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك وقفشة ومحمد هاني ومروان محسن لاعبي الأهلي.

 

الشربينى دينا مروان محسن حمدي الميرغني شيماء سيف جميلة عوض بيومي فؤاد كريم فهمي والى محمد عبد الرحمن رامز جلال في رمضان الفنان رامز جلال

الأكثر قراءة

طوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

«طلبت الطلاق فقيدني ومارس الجنس معي».. اعترافات سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية