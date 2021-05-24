بعد افتتاحها.. أبرز المعلومات عن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي

الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، بفرع الجامعة في الشيخ زايد.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها

- تعد أول كلية من نوعها في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي.

- في يناير 2019 تم التوجيه بالبدء في إجراءات إنشاء الكلية وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية.

- كلية النانو تكنولوجي تضم أكثر من 20 معملًا تتنوع بين المعامل البحثية والطلابية ومن أهم هذه المعامل؛ معمل كيمياء المواد النانوية، ومعمل التوصيف للمواد النانوية.

- تضم معمل الأغشية الرقيقة، ومعمل الخلايا الشمسية، ومعمل البيولوجيا الجزيئية، ومعمل زراعة الخلايا والسمية، ومعمل الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية.

- كما تضم معمل الحاسوب عالي الأداء/ فائق السرعة، ومعمل الكمبيوتر والتعليم الالكتروني.

- تقدم برامج الماجستير والدبلوم في ثلاث مجالات مختلفة وهي: التقنيات الحيوية وتقنيات التصنيع وتقنيات البيئة والترميم.

- تقدم برامج الماجستير والدبلوم في ثلاث مجالات مختلفة وهي: التقنيات الحيوية وتقنيات التصنيع وتقنيات البيئة و الترميم.

- تحتوى على عدد من التطبيقات المؤثرة في مجالات إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التي لها صفات فريدة.

- نظام الدراسة سيكون ببرامج الساعات المعتمدة.

-إنشاء وحدة للتصنيف الدولي بها، ومجمع المعامل الافتراضي.

- تهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين.

- تقدم الكلية برامج تدريبية متخصصة للمؤسسات العلمية والباحثين والمؤسسات الصناعية لتنمية مهارات العاملين العلمية والفنية والتدريب على المعدات الحديثة.

- تهدف إلى تنشئة جيل من المبدعين والمجددين في هذا التخصص.

- تحتوي على عدد من الأجهزة العلمية المعملية التي تمكن العلماء والباحثين من إجراء أبحاثهم وابتكاراتهم وبراءات الاختراع.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة، لتكون أول كلية في مصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية.