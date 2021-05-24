الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

بعد افتتاحها.. أبرز المعلومات عن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي

كلية النانو تكنولوجي
كلية النانو تكنولوجي

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، بفرع الجامعة في الشيخ زايد. 

 

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها

 

- تعد أول كلية من نوعها في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي.

- في يناير 2019 تم التوجيه بالبدء في إجراءات إنشاء الكلية وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية.

- كلية النانو تكنولوجي تضم أكثر من 20 معملًا تتنوع بين المعامل البحثية والطلابية ومن أهم هذه المعامل؛ معمل كيمياء المواد النانوية، ومعمل التوصيف للمواد النانوية. 

- تضم معمل الأغشية الرقيقة، ومعمل الخلايا الشمسية، ومعمل البيولوجيا الجزيئية، ومعمل زراعة الخلايا والسمية، ومعمل الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية. 

- كما تضم معمل الحاسوب عالي الأداء/ فائق السرعة، ومعمل الكمبيوتر والتعليم الالكتروني.

- تقدم برامج الماجستير والدبلوم في ثلاث مجالات مختلفة وهي: التقنيات الحيوية وتقنيات التصنيع وتقنيات البيئة والترميم.

- تقدم برامج الماجستير والدبلوم في ثلاث مجالات مختلفة وهي: التقنيات الحيوية وتقنيات التصنيع وتقنيات البيئة و الترميم.

- تحتوى على عدد من التطبيقات المؤثرة في مجالات إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التي لها صفات فريدة.

- نظام الدراسة سيكون ببرامج الساعات المعتمدة.

-إنشاء وحدة للتصنيف الدولي بها، ومجمع المعامل الافتراضي.

- تهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين.

- تقدم الكلية برامج تدريبية متخصصة للمؤسسات العلمية والباحثين والمؤسسات الصناعية لتنمية مهارات العاملين العلمية والفنية والتدريب على المعدات الحديثة. 

- تهدف إلى تنشئة جيل من المبدعين والمجددين في هذا التخصص.

- تحتوي على عدد من الأجهزة العلمية المعملية التي تمكن العلماء والباحثين من إجراء أبحاثهم وابتكاراتهم وبراءات الاختراع. 


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة، لتكون أول كلية في مصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية.

النانو تكنولوجي كلية النانو تكنولوجي اول كلية في الشرق الأوسط جامعة القاهرة نانو تكنولوجي

الأكثر قراءة

طوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية