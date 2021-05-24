«النصر للأعمال المدنية» تُسجل 2.54 مليون جنيه خسائر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة النصر للأعمال المدنية، عن الربع الأول من العام الحالي، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أنها سجلت صافي خسارة بلغ 2.54 مليون جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 4.04 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 46.65 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 56.64 مليون جنيه خلال 2020.

وقالت الشركة، إن تحولها للخسائر جاء نتيجة للأزمة التي واجهت البلاد خلال الفترة السابقة، ما ترتب عليه انخفاض إيرادات النشغيل.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 27.02 مليون جنيه منذ بداية يناير 2020 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 42.37 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 179.94 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 273.05 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة النصر للأعمال المدنية، عن النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 37.8 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 5.87 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 9.45 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 98.44 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 113.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، أرباحًا بلغت 4.04 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.66 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 56.64 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 47.08 مليون جنيه بالربع الأول من 2019.