الأمن العام يضبط 65 سلاحا و103 قضايا مخدرات وينفذ 46483 حكمًا

شن قطاع الأمن العام وزارة الداخلية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 65 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 55 متهما، على النحو التالى: (8) بنادق آلية، (6) بنادق خرطوش، (2) طبنجة، (49) فرد محلى، (70) طلقة مختلفة الأعيرة، (10) خزينة متنوعة، (117) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 46483 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالى (4535) محكوما عليهم وذلك على النحو التالى (151) حكم جناية، (13039) حكم حبس جزئى، (2763) حكم حبس مستأنف، (23956) حكم غرامة، (6574) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 103 قضايا مخدرات،بإجمالى 109 متهمين، ضُبط خلالها، كمية من مخدر البانجو وزنت (22٫492 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (3٫255 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫755 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (600 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (385 جراما)، كمية من مخدر الشابو وزنت (239 جراما)، كمية من مخدر الآيس وزنت (100 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (65 جراما)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (110 جرامات)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (20 جراما)، و(2211) قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 11 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 12 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 323 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 27894 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.