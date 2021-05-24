«حرارة ورياح».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في القاهرة تصل إلى 32 درجة مقابل 31 أمس الأحد.

وأضاف انه سيكون هناك نشاط رياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والوجه البحري.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الثلاثاء حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، أما حالة الطقس ليلا فيكون لطيف على من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، أن حالة الطقس على القاهرة الكبرى وعلى محافظات الوجه البحري خلال الليل يكون لطيفا، بينما تكون حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية لطيف أيضا، ويكون معتدل على المحافظات الموجودة في جنوب مصر، ومحافظة جنوب سيناء، بينما تشهد البلاد حالة من الرياح النشطة على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحرى، والمحافظات الواقعة في السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وأيضا المحافظات الواقعة في جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس الأربعاء والخميس المقبلين نشاطًا الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بينما يشهد يومي الجمعة والسبت نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.