تاج الدين: توفير لقاحات كورونا «ملحمة وطنية» في وقت معاناة العالم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر اتفقت مع إحدى الشركات الصينية لتعبئة اللقاح ضد فيروس كورونا في البلاد، موضحا أن الحصول على اللقاحات كان ملحمة وطنية في وقت عانى فيه العالم من نقصها.

وأضاف تاج الدين، في تصريحات متلفزة، إن منظومة اللقاحات في مصر هي منظومة قومية كبيرة جدا أسهمت فيها كافة مؤسسات الدولة بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء والحكومة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة كافة تواصلت مع كل المؤسسات العالمية التي تنتج اللقاحات في الشرق أو الغرب، حيث تم الحصول على اللقاحات من الصين وبريطانيا، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى الحصول على لقاحات أخرى.

وشدد تاج الدين على ضرورة توطين صناعة اللقاحات في مصر وقارة إفريقيا، مشيرا إلى وجود أكثر من مصنع في مصر لصناعة اللقاحات، وكذا في دولة الجزائر وجنوب إفريقيا.

وقال إنه يوجد استجابة من المواطنين لتلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا، مشيدا بدور الإعلام في توجيه رسالة للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح ضد كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، أن الهدف الأول من تلقي المواطنين اللقاح ضد فيروس كورونا تقليل الإصابات والسيطرة على حجم الفيروس في المجتمع وتقليص حجمه وخفض أعداد الحالات الحرجة وشديدة الخطورة والوفيات إلى نسبة تزيد على 35%، موضحا أن انتشار مراكز اللقاحات في كل أنحاء مصر يساهم في تسهيل عملية الحصول على الجرعتين.

وأشار إلى أن حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا عالية لأن الكثير من الحالات بسيطة ومتوسطة، كما أن الوفيات تكون في حالات الإصابة الشديدة جدا.

واختتم تاج الدين بأنه يتوقع خلال الفترة القادمة انخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة الماضية بدأ يؤتي ثماره في احتمالية انخفاض الإصابات الشديدة والحادة.