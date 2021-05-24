الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 14762 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة و300 قضية تداول للشيشة

الداخلية تواجه كورونا
الداخلية تواجه كورونا

 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة،عن ضبط 14762 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14682 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 80 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة. 

 كما تم تحرير 2143 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، و ضبط 300 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 3617 شيشة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي هذا في ظل مواصلة وزارة الداخلية لجهودها حرصا منها على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات.

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