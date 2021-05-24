الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأطباء» تقدم 2.3 مليون جنيه إعانات دراسية وعلاجية لأسر أعضائها

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

صرحت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية وعضو مجلس نقابة الأطباء، بأن اللجنة قدمت إعانات دراسية لـ 58 أسرة طبيب متوفي بمبلغ 200 ألف جنيه، كما تم صرف إعانات وفاة لـ 45 أسرة طبيب شهيد بفيروس كورونا بإجمالي مليون و970 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعانات علاجية عاجلة  لـ 57 طبيب وطبيبة بمبلغ 135 ألف جنيه.

 وأشارت إلى أن اللجنة الاجتماعية ستصدر شهرياً تقريراً بمجمل أعمالها خلال الشهر، مناشدة جموع الأطباء بالمساهمة في صندوق اللجنة.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار الحث على مشاركة الزملاء الأطباء من أجل الإستمرار في الدعم والوقوف بجانب بعضهم البعض وقت المحن والشدائد ومساعدة أسر وأبناء الأطباء المتوفيين من أجل حياة كريمة ، مع استمرار النقابة في المطالبة بالحقوق العادلة للأطباء ولأسر الشهداء من الجهات المعنية.

وكان مجلس نقابة الأطباء، قد أصدر خلال جلسته قراراً بمتابعة أزمة أطباء التكليف دفعة 2021 وضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات بعد حالة الرفض العامة بين أطباء الدفعة لقرار وزيرة الصحة بتكليف 50% من أطباء الدفعة في خمسة تخصصات فقط وهى “طب الأسرة والطوارئ والتخدير والعناية المركزة ونقل الدم”، وتوزيع الـ50% الأخرى من الدفعة على باقي التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة وهو ما يعد نوع من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت.

من جانبه صرح الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة، أن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض  مع الوزارة لحل هذه المشكلة، ولذا نناشد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه المشكلة والاستماع لشباب الأطباء قبل أن يتم غلق باب التسجيل بعد يومين. 

وتابع عبد الحى؛ أن النقابة خاطبت الوزيرة رسمياً لتدارك الأمر ثم تواصلت في جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلي دفعة 2021 للوصول الى نقاط تفاهم لكن لم نصل لاتفاق في أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات.

الأطباء اللجنة الاجتماعية إعانات دراسية اعانات وفاة فيروس كورونا إعانات علاجية

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