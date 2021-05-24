إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 14 شخصا بجروح وكدمات، وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث تصادم ميكروباص، وملاكى أمام قرية زبيدة بدائرة شرطة إيتاى البارود الطريق الزراعى اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا العميد أحمد البنا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بحادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي وتم نقل المصابين لمستشفى ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من ،"كاميليا محمد احمد27 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى، هنا محمد كردى 17 سنة من مدينة المحله بمحافظة الغربية نزيف باالبطن، محمد على عبده 23 سنة من المحلة نزيف بالمخ، على عاطف على 30 سنة من زبيدة مركز ايتاى اشتباه ما بعد الارتجاج، رضا سعد محمد 35 سنة من زبيدة امين شرطة بالحماية المدنية بايتاى البارود كسر بالقدم اليسرى، مريم محمد فوزى 16سنة مقيم بمدينة المحله بمحافظة الغربية اشتباه كسر بالعمود الفقرى، محمد سليم البيلى 27 سنة من المحلة كدمات متفرقة بالجسم،على محمد على 29 سنة من قرية زبيدة اشتباة كسر بالقدم اليمنى ،جمعة ابراهيم واصل 27 سنة مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، هيثم محمود زهير 30 سنة من زبيدة كدمات متفرقة بالجسم، عمرو عبد المقصود على 25 سنة من زبيدة كدمات متفرقة بالجسم، محمود سيد عدس 35 سنة من زبيدة، احمد على المنياوى 28 سنة من المحلة كدمات متفرقة بالجسم، حبيبة كمال الحفناوى " 17 سنة من المحلة كدمات متفرقة.

تم نقل المصابين لمستشفى ايتاى البارود لتلقى العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.