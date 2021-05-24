محافظ قنا: 8 ملايين جنيه قيمة تمويل 525 مشروعًا للشباب خلال أبريل

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، نجح خلال شهر أبريل الماضي، فى تمويل ٥٢٥ مشروعًا للشباب بقيمة ٨ ملايين و٢٣ ألف جنيه، ساهمت فى توفير ٧١٨ فرصة عمل لأبناء المحافظة من الجنسين، ليصل بذلك إجمالى المشروعات التي جرى تمويلها منذ بداية العام الجاري إلى ٢٠٨٨ مشروع بقيمة ٣٢ مليون و٦٤١ الف جنية وفرت ٢٨٥٩ فرصة عمل.

وأكد محافظ قنا في بيان اليوم الاثنين، أن المحافظة تعمل على تشجيع المناخ الاستثماري، لضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، مؤكدا على حرص الدولة على دعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة وهو ما يسهم في تحقيق التنمية التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال عام ٢٠٢٠ في توفير ١٠ آلاف و ٢٠٢ فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال تمويل عدد ٧ الآف و ٤٣٩ مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل مالى بلغ ٣٠٠ مليون جنيه.

من جانبه أفاد محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة قنا، أنه على الشباب الراغبين فى الإستفادة من تمويل المشروعات بقنا التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بجوار كورنيش النيل بمدينة قنا أو التواصل عبر الخط الساخن للجهاز علي رقم ١٦٧٣٣ للاستفسار أو طلب التقدم للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن الحد الأدنى لقيمة القرض الواحد يبدأ من ألف جنية وحتى ٣ ملايين جنيه بالنسبة للمشروعات التجارية و٥ ملايين جنية للمشروعات الصناعية.