الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع أعضاء مشروع الحلول المتكاملة للمياه

المهندس ياسر الشهاوي
المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنيا

عقد المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إجتماعاً مع أعضاء مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية IWSSTA.

هذا وقد ناقش الإجتماع تحسين أداء محطات مياه الشرب وذلك من خلال تطبيق إجراءات التشغيل القياسية لزيادة كمية المياه المنتجة ورفع أداء المحطات كما ناقش الإجتماع وضع خطة لتطوير محطتي مياه الشرب ببني أحمد الشرقية وكدوان بمدينة المنيا ومحطة مياه الصعايدة بمركز مغاغة ومحطة مياه المعصرة بمركز ملوي وذلك من خلال إستخدام خطط وبرامج التشغيل الحديثة.

وأكد الشهاوي أن أعمال التطوير تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلاً من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي أمن للمواطن المنياوي.

يذكر أن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى كانت قد نظمت ، دورة تدريبية على كيفية استخدام أدوات ومهمات الغوص في تطهير محطات مياه الشرب وشبكات ومطابق الصرف الصحي وغرف المحابس لعدد ٢٧ غطاس ومسئول سلامة وصحة مهنية بأفرع الشركة المختلفة.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا، أن تدريبات مجال السلامة والصحة المهنية تأتى بهدف رفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملى على كيفية إرتداء بدلة المهمات وكيفية مواجهة المشاكل الخاصة بالصرف الصحى ضمن توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناشد الشهاوى مواطنى المحافظة عدم التعامل مع أى مشكلة خاصة بالمياه أو الصرف الصحى بالشوارع حتى لايعرضوا أرواحهم للخطر، حيث أن التعامل مع تلك الحالات تتطلب وجود فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ ومزوده بأحدث الأجهزة الحديثة، وضرورة الإتصال بالخط الساخن على رقم ١٢٥ من التليفون الأرضى أو من خلال الموبايل ١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣أو ارسال الشكوى عن طريق الواتس على رقم ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ حيث أن الخدمة تعمل طوال ال٢٤ ساعة وعلى تواصل كامل بخدمة عمليات المحافظة وخدمة عمليات القابضة.

مياه المنيا مشروع الحلول المتكاملة ياسر الشهاوي تحسين مطات الشرب اجتماع

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