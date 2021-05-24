إزالة 80 حالة تعد وتحرير 8 محاضر إشغال طريق بالمنوفية

خلال حملات مكبرة بمنوف والباجور وأشمون شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة إشغالات مكبرة بنطاق المدينة بشوارع بورسعيد والجيش والجلاء وشاهين وذلك لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، أسفرت عن تنفيذ 40 حالة إزالة فورية، 25 حالة ضبط، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على هيبة الدولة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق المدينة، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لـ 40 حالة تعد، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات ، و أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور علي المتابعة الدورية واستمرار الحملات لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة والتعامل بكل حزم مع المخالفين .

وفى أشمون ، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق مع شرطة المرافق عن شن حملة مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والمنتهية ترخيصها في التوقيتات المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدا على استمرار شن الحملات المكبرة لرفع اللافتات والاعلانات المخالفة وإزالة جميع الإشغالات بالطرق والشوارع بنطاق المدينة حفاظاً علي حقوق الدولة والمظهر الحضاري للمدينة .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لرفع وإزالة كافة الإشغالات و الإعلانات المخالفة والعشوائية بنطاق المحافظة ، مؤكدا على تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



وكان ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانينواللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين، كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية باتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.

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حمله ازالة

حمله ازالة

حمله ازالة

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