ضبط نصاب ادعي قدرته على توثيق حسابات «فيسبوك» في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، والقائم على إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين مقيم بمحافظة بنى سويف، والاستيلاء منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بقدرته على تسجيل حسابه الإلكتروني لدى إدارة موقع "فيسبوك" بشكل رسمى.

وعقب ضبطه عثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة ، وكذا وجود قرائن على قيامه بالنصب على عدد من المواطنين لم يتقدم أياً منهم ببلاغات سوى المجنى عليه، عقب إيهامهم بقدرته على زيادة عدد المتابعين للصفحات الخاصة بهم ، من خلال الترويج لذلك على صفحتين أخرتين قام بإنشائهما على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

- عقوبة الجريمة الإلكترونية

وحسب المادة 18 بقانون "الجريمة الإلكترونية"، فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.

وحال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- عقوبة جرائم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة

وفيما يخص الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وحسب المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.