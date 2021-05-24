مفتوحة للجميع.. معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم ندوة بعنوان «كيف تسّوق نفسك»

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات "iTi" التابع لوزارة الاتصالات ندوة بعنوان "كيف تسّوق نفسك: المهارات الفنية للمقابلات"، اليوم الإثنين، عبر الإنترنت.

وتناقش الندوة كيفية التركيز على مقابلة العمل ومعايير النجاح حتى يستطيع المتقدم للوظيفة التسويق لنفسه بصورة جيدة أثناء المقابلة، وما يجب اتباعه أو تجنبه خلال المقابلة، وكيفية الحصول على قبول الممتحن والقدرة على إدارة مقابلة العمل بنجاح.

والندوة مفتوحة للجميع، ويشارك بها متحدثون وخبراء متميزون.

وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة عدد فروع معهد تكنولوجيا المعلومات في المحافظات والجامعات الحكومية سوهاج وأسوان والوادي الجديد والمنوفية والقليوبية بجامعة بنها بالإضافة لفروع المعهد في القاهرة و اسيوط والإسكندرية والاسماعلية والمنصورة

جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات تأسس في عام ١٩٩٣، ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج الاحترافية على مستوى عالمي لبناء القدرات والتدريب العملي والتعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب الجامعات والخريجين والأكاديميين والمهنيين، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوساط الأكاديمية والمجتمع.

كان معهد تكنولوجيا المعلومات قد أطلق مبادرة ” شغلك من بيتك” والتى تهدف الى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لبناء الانسان المصري، وفى ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب واكسابهم مهارات العمل الحُ.

وتستهدف المبادرة إتاحة الفرص لمختلف فئات الشباب ولا تشترط الخبرة؛ وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التدريب عن بعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلبا فى سوق العمل من خلال منصات الوزارة الإلكترونية التابعة لجهاتها المختلفة هذا بالإضافة للتدريب الرقمي على مهارات العمل الحُر والذى يساعد المقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواته؛ ويتم إتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية وأيضا بلغة الاشارة فى اطار العمل على تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة وخلق مجتمع دامج لكافة فئاته.

ويتمثل المحور الثانى فى الاشراف والتوجيه ويشمل اشراك الخبراء فى المجال لتبادل الخبرات والنصائح مع حديثى العهد بالفكرة والراغبين فى تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحُر المختلفة من خلال لقاءات افتراضية أسبوعية ومحاضرات إلكترونية.

بينما يتضمن المحور الثالث توفير امتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع منصات العمل الحُر مثل “حسوب” وشركات التوظيف عن بعد بحيث تتضمن المبادرة فرص لمجموعة متنوعة من اشكال العمل سواء داخليا أو عن بعد مع شركات عالمية.