لحل أزمة المواصلات.. تشغيل خطوط السرفيس في قنا الجديدة

بدأت خطوط السيرفيس الجديدة في محافظة قنا، عملها اليوم الإثنين، التي تقل المواطنين من مركز قنا إلى مدينة قنا الجديدة، وذلك بسيارات جديدة وحديثة لأول مرة في محافظة قنا، وذلك لحل أزمة عدم وجود مواصلات بين المدينة الجديدة ومدينة قنا.

وفي سياق متصل، شددت إدارة مرور قنا، على سائقي السيرفيس الجديد، بخطوط السير الجديدة المحددة من قبل ديوان محافظة قنا، والوحدة المحلية لمركز قنا وادارة المرور، والإلتزام بالتعسيرة المحددة، فيما تابع مسؤولي إدارة المواقف في المجلس المحلي، عمل أول أيام خط السيرفيس الجديد في قنا.

وناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بنود التعاقد والمعوقات التى قد تعيق عملية تسليم أراضي مدينة الأمل بنجع حمادى،وذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، مع رؤساء الجمعيات المستفيدة من أراضي مدينة الأمل، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا و عدد من القيادات التنفيذية.

قال " الداودي " أن الدولة تسابق الزمن لإحداث نقلة نوعية في نمط الحياة العمرانية، والقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع فيما هو قائم بهدف زيادة الرقعة المعمورة، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغط من على المدن الكبرى وعواصم المحافظات.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الدولة تمتلك استراتيجية تسعى من خلالها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها توفير مسكن كريم يلائم كافة الفئات المجتمعية و إقامة تجمعات حضارية متكاملة الخدمات توفر الملايين من فرص العمل للشباب سواء خلال فترة إنشائها أو عقب الانتهاء منها، موضحا بأن إدارة ملف مدينة الأمل يعد نموذج في تطبيق مبدأ الشفافية، حيث تم مشاركة جميع الجهات المستفيدة من المشروع منذ الوهلة الأولى في جميع الإجراءات التي تم اتخاذها.