الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ضبط 32 قطعة سلاح وتنفيذ 1235 حكمًا قضائيًا بسوهاج

قطع سلاح
قطع سلاح

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون على مستوى مراكز المحافظة، باشتراك وحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وقسم مكافحة المخدرات، وحدة مباحث المرور، وضباط مباحث تنفيذ الأحكام.

واستهدفت الأجهزة حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، كذلك الهاربين من أحكام قضائية، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري ،وتنفيذ 1235 حكم قضائي.

وبدأت الحملة بتكثيف التواجد المروري علي الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات، واسفرت الحملة من ضبط 120 مخالفة مرورية متنوعة، وتم سحب 25 عينة عشوائية. 

واستكملت الحملة أعمالها من ضبط الهاربين من أحكام قضائية، تم تنفيذ 1235حكم قضائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا لتعليمات اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال قضايا السلاح، حيث تم ضبط 32 سلاح ناري حيازة محمد. م م.  ع. 27 عام ويقيم دائرة مركز سوهاج، وبمواجهته ما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

كانت تمكنت حملة أمنية مكبرة بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، من ضبط 30 قطعة سلاح، وتنفيذ 1625 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على المضبوطات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 قطعة سلاح غير مرخصة، عبارة عن بندقيتين آليتين، و7 بنادق خرطوش، و12 فرد روسى محلى الصنع، و 3 فرد خرطوش، طبنجة، و5 أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى 5 قضايا مخدرات، وقضايا مسطحات، "صيد، وملاحة، وبيئة، ورى وصرف".

اشترك فى الحملة ضباط إدارات البحث الجنائى، والمسطحات، والمخدرات، ووحدات مباحث المراكز والأقسام، مدعومة بمجموعات قتالية، من إدارة قوات الأمن، بالتنسيق وفرع الأمن العام.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

أمن سوهاج سحب ضباط النيابة سيارات

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